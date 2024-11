Nachbarschaft Mattigtal: Gedenkgottesdienst „80 Jahre Ankunft der Banater und Siebenbürger im Innviertel“

Ab Anfang November 1944 kamen tausende Flüchtlinge in Pferdewagen und Eisenbahnwaggons im oberösterreichischen Innviertel an. Unter diesen Geflüchteten stammte ein großer Teil aus Mettersdorf in Nordsiebenbürgen, Felldorf in Südsiebenbürgen, Liebling im rumänischen Banat sowie Einzelne aus anderen Orten in Siebenbürgen.

An dem Gedenkgottesdienst nahmen viele Trachtenträger teil. Foto: Michael Lutsch

Superintendent Mag. Wolfgang Rehner (links) mit Bischof Dr. Manfred Scheuer aus Linz (Mitte) und Pfarrer i.R. Mag. Frank Schleßmann. Foto: Michael Lutsch

Ein großer Teil dieser Flüchtlinge zog in der Folgezeit weiter nach Deutschland, andere wanderten in die USA, nach Kanada und nach Brasilien aus. Diejenigen, die hierblieben, begannen ab den 1950er Jahren eigene Siedlungen zu bauen, denen in der Folge auch mehrere evangelische Kirchbauten folgten. Aus Anlass dieser Ereignisse vor 80 Jahren lud die Siebenbürger Nachbarschaft Mattigtal, der Verband der Lieblinger in Österreich und die evangelische Pfarrgemeinde am 3. November zu einem Gedenkgottesdienst in die Kirche von Mattighofen ein. Pfarrer Frank Schleßmann hielt die Liturgie und führte durch den Gottesdienst, Superintendent Wolfgang Rehner aus Graz übernahm die Predigt. Ihm gelang es durch diese, in die vorgelesene Berichte von Zeitzeugen eingebaut wurden, die Mitfeiernden anzusprechen und mitzunehmen. Musikalisch umrahmt wurde dieser Gottesdienst von der Siebenbürger Blasmusik Munderfing und dem Kirchenchor, an der Orgel Helmut Schmedt. Kurator Roland Theil konnte in der übervollen Kirche zahlreiche Ehrengäste aus Kirche und Politik begrüßen, unter anderem den Bischof der Katholischen Kirche von Oberösterreich Dr. Manfred Scheuer und aus Wien den Vertreter der Evangelischen Kirche im Bundeskanzleramt. Pfarrer Schleßmann nannte alle anwesenden Zeitzeugen, die noch in der alten Heimat geboren wurden, namentlich. Der Bitte von Nachbarmutter Johanna Schleßmann, dass möglichst viele in der Siebenbürger Tracht teilnehmen möchten, wurde gebührend entsprochen. Auch aus anderen Nachbarschaften kamen Trachtenträger.Nach dem Gottesdienst, der von vielen als bewegend und ergreifend bezeichnet wurde, saßen und standen die Teilnehmenden bei Imbiss, Getränken, Kaffee und Mehlspeisen zusammen, führten Gespräche und freuten sich über das Wiedersehen mit Verwandten und Landsleuten, die aus der näheren und weiteren Umgebung gekommen waren. Reise in das rumänische Banat: Unter der Leitung von Pfarrer Schleßmann besuchte eine kleine Gruppe von Mitgliedern der Nachbarschaft Mattigtal vom 16. bis 21. Oktober das Kreischgebiet und das Banat. Neben der Besichtigung von Großwardein (Oradea), wo viele Kartons mit Kleidung und Schuhen einer evangelischen Gemeinde übergeben wurden, Arad und Temeswar, war der Hauptanlass dieser Reise die Teilnahme am Kirchweihfest der evangelischen Kirche von Liebling. Liebling war mit über 4500 Mitgliedern einst die größte der evangelischen Banater Gemeinden. Den Gottesdienst hielten der für Liebling zuständige Pfarrer Walther Sinn aus Semlak zusammen mit dem aus Österreich angereisten Pfarrer Frank Schleßmann und dem in Broos wirkenden Vikar Emanuel Bejenaru. Musikalisch umrahmt wurde dieser Festgottesdienst vom deutschen Stürmer-Chor aus Reschitza und der Banater Blasmusik aus Temeswar. Viele Trachtenträger aus verschiedenen Banater Ortschaften bereicherten diesen Gottesdienst. Nach dem Umzug durch das Dorf fand im Kulturhaus von Liebling für alle Gäste ein Festmahl statt.

F.S.