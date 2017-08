29. August 2017 Druckansicht | Empfehlen

Anmeldung zum Evangelischen Kirchentag in Kronstadt nur noch bis zum 30. August

Unter dem Motto „Aus gutem Grund: evangelisch in Rumänien“ feiert die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien vom 29. September bis 1. Oktober 2017 das Reformationsjubiläum mit dem Evangelischen Kirchentag in Kronstadt. Das Großereignis findet in der Schwarzen Kirche in Kronstadt statt, dem Erinnerungsort der siebenbürgischen Reformation schlechthin.

Den Veranstaltern geht es um die moderne evangelische Identität im Jahr 2017, um Weltoffenheit, christliches Miteinander und den Glauben als Grundlage für ein buntes, vielfältiges Gemeindeleben. Beim Kirchentag werden auch Vertreter des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland erwartet.



Für die Teilnahme am Kirchentag in Kronstadt ist eine Anmeldung bis zum 30. August 2017 an die Evangelische Honterusgemeinde in Kronstadt erforderlich. Die Anmeldemodalitäten dazu sind dem Programmheft (Seiten 8, 9 und 11) zu entnehmen, das



Plakat des Evangelischen Kirchentags in Kronstadt. Vorberichte zum Evangelischen Kirchentag 2017 in Kronstadt, SbZ Online:



Kirchentag in Kronstadt zum Reformationsjubiläum



