Honterusmedaille an Judith Urban verliehen

Hermannstadt – Das Demokratische Forum der Deutschen in Siebenbürgen und die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien haben die Verleihung der Honterusmedaille an die ehemalige deutsche Konsulin in Hermannstadt, Judith Urban, beschlossen, berichtet die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien.

Urban wurde am 25. November in einer öffentlichen Veranstaltung im Spiegelsaal des Forums für ihre besonderen Verdienste zur Unterstützung der deutschen Minderheit ausgezeichnet. Ab 2012 fungierte sie als Stellvertreterin von Generalkonsul Thomas Gerlach, 2014-2017 bekleidete sie selbst das Amt der Konsulin der Bundesrepublik in Hermannstadt. NM

Schlagwörter: Hermannstadt, Honterusmedaille, Konsulin, deutsch-rumänische Beziehungen

