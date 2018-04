Führungswechsel beim Hermannstädter Forum

Bei der Mitgliederversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) am 15. März fand ein Führungswechsel statt. Der langjährige Vorsitzende Dr. Hans Klein gab sein Amt ab, Nachfolger ist Prof. Dr. Zeno Karl Pinter.

Hans Klein im Gespräch mit Beatrice Ungar in der HZ-Redaktion. Foto: Ruxandra Stănescu

Der neu gewählte DFDH-Vorsitzende Prof. Dr. Zeno Karl Pinter bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Foto: Aurelia Brecht

Hans Klein hat die Geschichte der Interessenvertretung der deutschen Minderheiten in Rumänien entscheidend geprägt: Er berief die erste Sitzung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) am 23. Dezember 1989 ein und fungierte von 1992 bis 1995 als dessen Vorsitzender. 28 Jahre war er im Vorstand des Hermannstädter Forums (DFDH), 18 davon als Vorsitzender (1990-1992 und 2002-2018). Darüber hinaus hatte Klein zwischen 1992 und 1994 den Vorsitz des Siebenbürgenforums (DFDS) inne. In einem Gespräch mit Beatrice Ungar, Chefredakteurin der Hermannstädter Zeitung (HZ), sagt Klein über die Anfangszeit des Forums: „Ich vertrat das Prinzip, man soll miteinander sprechen und arbeiten, auch wenn man verschiedener Meinung ist, und ich glaube, beigetragen zu haben, dass in diesem Gremium eine gute Atmosphäre herrscht“. Wie geht es nach ihm weiter? „Die Grundlage ist gelegt und das DFDH verfügt über ein gut funktionierendes Amt. Unsere Angestellten sind (…) junge Leute, die mit Herz, Verstand und Einsatzbereitschaft bei der Sache sind.“ Er will sich nun weiter seinen Theologie-Vorlesungen in Hermannstadt und Bukarest widmen sowie den Zeitschriften Sacra Scripta und Cercetări biblice, deren Mitherausgeber er ist.Zum neuen Vorsitzenden des DFDH wurde Prof. Dr. Zeno Karl Pinter gewählt, Stellvertreterin bleibt Bürgermeisterin Astrid Fodor. Die Wahl des neuen Vorstandes stand im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung am 15. März im Spiegelsaal des Forumshauses, wie die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ) berichtet. Zunächst wählten die 87 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder in geheimer Wahl den neunköpfigen Vorstand, ehe dieser im Anschluss selbst über seinen Vorsitzenden entschied. Nominiert für den Vorstand wurden zwölf Personen, wobei Zeno Pinter mit 76 Stimmen schon bei der Vorstandswahl besonderes Vertrauen von den Mitgliedern ausgesprochen wurde.Neben Pinter und Fodor gehören auch Pfarrer Hans-Georg Junesch, Gerold Hermann, Monika Hay, Gertrud Krech, Corina Bokor, Gerhard Guist und Wiegand Fleischer dem neuen Vorstand an. Ausgeschieden sind Dr. Hans Klein, Helmut Mathes, Gerhard Leopold, Liane Junesch und Katharina Birk, die nicht wieder kandidierten. Astrid Fodor, Gertrud Krech und Wiegand Fleischer gehörten auch bisher dem Vorstand an.