Erstmals Österreichische Kulturtage in Hermannstadt

Hermannstadt – Am 25. Oktober 2019 wurde die erste Auflage der Österreichischen Kulturtage mit der Vernissage der Ausstellung „Kalliope Austria – Frauen in der Gesellschaft“ im Foyer des Hermannstädter Rathauses im Beisein von Bürgermeisterin Astrid Fodor und der Kreisratsvorsitzenden Christine Klemens-Manta eröffnet.

Die fünftägige Veranstaltung, initiiert von Thomas Kloiber, dem Leiter des Österreichischen Kulturforums Bukarest, stand unter dem Motto „@Home in Central/Eastern Europe / Heimat bist du großer Töchter“. Als Initiatorin und Hauptorganisatorin vor Ort fungierte Teresa Leonhardt. Die Paneele-Ausstellung porträtiert herausragende österreichische Frauen aus dem 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart.Weitere Höhepunkte der Kulturtage waren ein Workshop zum Thema, veranstaltet für die Schüler des Brukenthal-Gymnasiums und die Studenten der Lucian Blaga Universität, sowie ein Gastspiel im Radu Stanca Nationaltheater mit dem Titel „Arbeit lebensnah“, das zwei Persönlichkeiten der Ausstellung aufgriff: die Sozialwissenschaftlerin und Gründerin des Frauenreferats der Wiener Arbeiterkammer, Käthe Leichter (1895-1942), und die Sozialpsychologin Marie Jahoda (1907-2001). Um Berufsleben ging es auch in der szenischen Lesung „Hot Jobs“, einem Stück von Raoul Biltgen, aufgeführt im Brukenthal-Lyzeum. Die Akteure – zwei Erasmus+ Praktikanten der Freiburger Schauspielschule und die Hermannstädter Schauspielerin Fabiola Petri – hatten es mit dem Schauspieler, Regisseur und derzeitigem Honorarkonsul des Großherzogtums Luxemburg, Daniel Plier, eingeübt. Plier hat zudem im Luxemburger Kulturministerium ein Projekt eingereicht, mit dem Stück alle deutschsprachigen Schulen Siebenbürgens zu besuchen.Im Diskussionsforum im Café Wien ging es um „Frauen in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft in Rumänien“. Für die Studenten der Lucian Blaga Universität boten Leonhardt und Camelia Proca ein Seminar zum Thema „Gleichberechtigung und Frauenbiografien“. Die fünf Kulturtage endeten mit einem Empfang beim österreichischen Honorarkonsul in Hermannstadt, Andreas Huber.

NM