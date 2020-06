Reisen aus und nach Rumänien möglich

Der Zugverkehr von und aus Rumänien wurde am 1. Juni wieder aufgenommen, teilt das Generalkonsulat von Rumänien in München mit. Der Flug- und Busverkehr wird hingegen weiter ausgesetzt. Seit April ist es möglich, mit dem eigenen Auto aus Bayern über Österreich und Ungarn nach Rumänien zu reisen ( diese Zeitung berichtete).

Das Generalkonsulat von Rumänien in München informiert umfassend über die Möglichkeiten, in Corona-Zeiten aus Deutschland nach Rumänien zu reisen (Screenshot).

Dabei gilt es, die in der Corona-Krise erlassenen Maßnahmen der vier Länder zu respektieren. Personen, die aus Deutschland kommend nach Rumänien einreisen, müssen 14 Tage lang zu Hause in die Selbstisolation gehen. In eine institutionelle Quarantäne werden nur Personen gebracht, die die häusliche Isolierungsmaßnahme nicht einhalten.Wer aus Rumänien nach Deutschland reist, muss einen berechtigten Grund (Beruf, Studium, Besuch naher Verwandter, Wohnsitz in Deutschland u.a) nachweisen. Die rumänischen Konsulate in Deutschland sind seit dem 2. Juni wieder geöffnet und bearbeiten zunächst die Termine, die seit Mitte März abgesagt wurden. Ausführliche Reiseinfos finden Sie auf der Webseite des Generalkonsulats in deutscher Sprache unter https://munchen.mae.ro/de/node/1532 und rumänisch unter https://munchen.mae.ro/local-news/1529

sb