Pfingstgottesdienst in Michelsberg

Da dieser Pfingstgottesdienst bis auf Weiteres der letzte Online-Gottesdienst in Michelsberg sein wird, hat er eine Erwähnung verdient, auch wenn diese Art Gottesdienst inzwischen schon fast wie Normalität anmutet. Ein Highlight am Pfingstsonntag war der Ort des Geschehens, der Pfarrhof mit der Kirche im Hintergrund. Auch der schöne Blumenschmuck war überwältigend.

Pfarrer Kézdi hielt den Pfingsgottedienst in Michelsberg. Foto: Juliana Henning

In der Predigt verglich Pfarrer László-Zorán Kézdi die Kirche mit einem Unternehmen, das begeistertes Personal eine gemeinsame, zeitgemäße Sprache finden lässt, die durch die gemeinsame Vision Gottes Reich für alle lebbar und verstehbar machen soll. Lautstark wurde der Gesang der Gemeinde durch Vogelgezwitscher unterstützt. Auch wenn die Distanz zwischen den Gottesdienstbesuchern auf die vorgegebenen Abstandsregeln zurückzuführen ist, wurde die weltweite Entfernung zwischen den Besuchern dank Zoom Meeting gefühlt reduziert. Besonders berührt hat mich das Bitten um Vergebung der Sünden vor dem Abendmahl und die Erteilung der Absolution durch Pfarrer Kézdi. In den Fürbitten hat Pfarrer Cosoroabă Frieden, Gesundheit und Begleitung für Krebskranke erbeten und namentlich H. Stefanovici, W. Wallmen und K. Winzel besonders ins Gebet eingeschlossen. Es ist merkwürdig und wundersam, dass eine Pandemie es geschafft hat, trotz oder vielleicht auch gerade wegen der vorgegebenen Abstandsregeln und fehlenden sozialen Kontakte eine unsägliche Nähe und Annäherung zur Heimatkirche herzustellen. Und wieder geht mein Dank an Pfarrer Kézdi und Pfarrer Cosoroabă, an Familie Henning und alle anderen im Hintergrund und Vordergrund, die auch diesen Feiertag zu einem wahren Festtag werden ließen.

Ursula Stefanovic