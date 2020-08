Evangelische Kirche A.B. in Rumänien hilft mit Bestätigungen für Kinder von Russlanddeportierten

Das Entschädigungsgesetz für Opfer der politischen Verfolgung in Rumänien wurde durch das Gesetz 130/2020 auf Kinder von Betroffenen ausgeweitet (siehe Schwerpunktthema in dieser Zeitung ). Sehr viele Nachfragen von Antragstellern erreichen auch die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien (EKR). Dr. Gerhild Rudolf, Leiterin des Begegnungs- und Kulturzentrums Friedrich Teutsch der EKR in Hermannstadt, informiert im Folgenden, wie das Teutsch-Haus mit Bestätigungen für Kinder von Russlanddeportierten behilflich sein kann.

Eingang zum Begegnungs- und Kulturzentrum "Friedrich Teutsch" der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (Teutsch-Haus) in Hermannstadt, wo auch das Zentralarchiv der EKR untergebracht ist. Foto: G.R.

Über das Landeskonsistorium oder direkt an das Zentralarchiv der EKR im Teutsch-Haus kommen nun per Mail oder Post immer mehr Anfragen von Nachkommen ehemals deportierter Personen um Bestätigung der Deportation. Aufgrund der hier vorhandenen Listen aus den Kirchengemeinden können wir die Daten für die Bestätigung der Deportation heraussuchen. Die Bestätigungen werden dann von der Kirchenleitung bzw. der Kanzlei des Landeskonsistoriums unterzeichnet, gestempelt, registriert und den Antragstellern per Post zugeschickt.1. dender deportierten Person und Geburtsdatum2. Kopie/oder Foto/oder Scan desder deportierten Person3. Angabe über die, aus der die Aushebung erfolgte (meist, aber nicht immer wurde die Person direkt aus dem Geburtsort ausgehoben!)4., wohin die Bestätigung geschickt werden soll.Die Bitte um Bestätigung, die oben genannte Angaben enthalten soll, kann ganz simpel formuliert und per E-Mail an casa.teutsch [ät] gmail.com geschickt werden.Im Falle der Deportation steht oft nur das Datum der Aushebung. Es fehlt häufig die Angabe des Arbeitseinsatz-Ortes in der UdSSR, und es fehlt oft auch das Datum der Rückkehr aus der Deportation.Es entstehen für die Antragsteller keine Kosten; das Landeskonsistorium verzichtet auf eine diesbezügliche Bearbeitungsgebühr.Wir bitten alle Betroffenen, erst zu prüfen, ob sie die nötigen Unterlagen über die Deportation ihrer Mutter/ihres Vaters nicht bereits besitzen. Dadurch könnte bürokratische Mehrarbeit sinnvoll vermieden werden.In der Urlaubszeit sind alle Büros nur unvollständig besetzt, so dass es bei der Zusendung der Bestätigungen Verzögerungen geben kann.

Dr. Gerhild Rudolf

Begegnungs- und Kulturzentrum Friedrich Teutsch der Evangelischen Kirche A.B. in RumänienStr. Mitropoliei Nr. 30RO-550179 Sibiu (Hermannstadt)E-Mail: casa.teutsch [ät] gmail.comInternet: www.teutsch.ro