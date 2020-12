Rumänien nach den Parlamentswahlen: Gespräch mit Roger Pârvu auf Zoom

Roger Pârvu leitete am 28. November eine interessante Diskussion vor den Parlamentswahlen in Rumänien (Bildschirmfoto der Online-Diskussion), am 12. Dezember werden nun die Perspektiven nach der Parlamentswahl analysiert.

Als Gesprächspartner steht uns erneut Roger Pârvu, Programmleiter der Evangelischen Akademie Siebenbürgen in Hermannstadt/Sibiu, zur Verfügung. In seiner Funktion koordiniert er u.a. verschiedene Projekte mit zivilgesellschaftlichen Inhalten. Mittels dieser Projekte steht er in Verbindung zu verschiedenen Akteuren der zivilgesellschaftlichen rumänischen Bühne und wirkt freiwillig in manchen von ihnen mit. Die Moderation des Gesprächs liegt bei Gustav Binder, Studienleiter der Akademie Mitteleuropa und der Bildungs- und Begegnungsstätte Heiligenhof.Für die Teilnahme an diesem Gespräch melden Sie sich bitte bis zum Vortag der Veranstaltung, 15.00 Uhr, per E-Mail unter hoertler[ät]heiligenhof.de an. Am Vorabend der Veranstaltung erhalten Sie eine Einladungsmail von der E-Mail-Adresse webinar[ät]heiligenhof.de mit den Zugangsdaten zur Veranstaltung. Wenn Sie keine E-Mail von uns erhalten, schauen Sie bitte im SPAM-Ordner nach. Diese Adresse dient nur dem Versenden der Begrüßungsmail. Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail.Für die Teilnahme an dieser Online-Veranstaltung ist ein Endgerät (PC, Notebook, Tablet oder Smartphone) mit funktionsfähiger Webcam (Kamera) und Mikrofon oder idealerweise ein Headset sowie eine stabile Internetverbindung notwendig. Wenn Sie keine Webcam und kein Mikrofon haben, können Sie ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen. Die anderen Teilnehmer können Sie nicht sehen und Sie können keine Wortbeiträge geben. Alle können aber die Chatfunktion nutzen.Wir sind bereits 15 Minuten vor der Veranstaltung online und geben Ihnen somit die Möglichkeit zum Testen, ob das Einwählen über den Einladungslink einwandfrei möglich ist.Beim Auftreten von technischen Problemen sind wir 15 Minuten vor Beginn unter der Telefonnummer (01 70) 7 05 33 60 zu erreichen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Wartezeiten kommt.