9. Juni 2021

Neue deutschsprachige Schulbücher in Rumänien

Seit kurzem gibt es in Rumänien neue deutschsprachige Schulbücher für die 8. Klassen in Schulen mit Unterricht in der Sprache der deutschen Minderheit.

Ins Deutsche übersetzte Schulbücher der 8. Klasse (Chemie, Geschichte, Geographie), die im Art-Klett-Verlag herausgegeben wurden. Trotz fristgerechter Ausschreibung hatte sich die Erstellung, Überprüfung, Genehmigung und Übersetzung der Bücher pandemiebedingt immer wieder verzögert. Nun liegen sie in den Fächern Mathematik, Biologie, Sozialkunde, Technologiekunde und praktische Anwendungen, Kunsterziehung, Physik, Informatik und Informations- und Kommunikationstechnologie, Chemie, Geschichte sowie Geographie vor und können auf



Neben diesen aus dem Rumänischen übersetzten entstehen auch neue Schulbücher in deutscher Sprache: für die Fächer Deutsch als Muttersprache, Musik für die Grundschule, Geschichte und Traditionen der deutschen Minderheit sowie Evangelische Religion. Trotz fristgerechter Ausschreibung hatte sich die Erstellung, Überprüfung, Genehmigung und Übersetzung der Bücher pandemiebedingt immer wieder verzögert. Nun liegen sie in den Fächern Mathematik, Biologie, Sozialkunde, Technologiekunde und praktische Anwendungen, Kunsterziehung, Physik, Informatik und Informations- und Kommunikationstechnologie, Chemie, Geschichte sowie Geographie vor und können auf manuale.edu.ro als pdf-Dateien abgerufen werden.Neben diesen aus dem Rumänischen übersetzten entstehen auch neue Schulbücher in deutscher Sprache: für die Fächer Deutsch als Muttersprache, Musik für die Grundschule, Geschichte und Traditionen der deutschen Minderheit sowie Evangelische Religion. dr

Schlagwörter: Schule, Schulbuch

Bewerten: 3 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.