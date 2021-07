Fünf Konzerte in Kirchenburgen der Region Hermannstadt

Gestern Abend gaben Brita Falch Leutert, Kantorin der evangelischen Kirchengemeinde A.B. Hermannstadt, und Sandor Medve, Solo-Trompeter der Staatsphilharmonie Hermannstadt, in der Kirchenburg von Hammersdorf ein Konzert, das Auftakt zur fünfteiligen Veranstaltungsreihe „Musik in den Kirchenburgen/Muzică în bisericile fortificate“ war.

Amspielen Organistin Christiane Werbs und Trompeter Christian Packmohr (Deutschland) in Großau, amstellt sich in Rothberg das jüngst gegründete Collegium Musicum Brukenthal vor, amsind Organistin Irene Roth-Halter aus der Schweiz und die Siebenbürgerin Erika Klemm an der Blockflöte zu Gast in Holzmengen. Jürg Leutert, Musikwart der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR), beendet amebenfalls in Hammersdorf an der Orgel von Emanuel Achxs die Reihe. Beginn der Konzerte ist jeweils um 18.00 Uhr.