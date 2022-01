Reiseführer Kirchenburgen im Taschenformat

Schon vor vier Jahren hat die Stiftung Kirchenburgen der Evangelischen Kirche A.B in Rumänien das bei interessierten Siebenbürgenreisenden überaus beliebte Büchlein „Kirchen und Kirchenburgen in Siebenbürgen“ mit Kurzbeschreibungen ausgewählter Gebäude veröffentlicht. Seit kurzem liegt das Produkt nun in einer dritten und erweiterten Auflage vor.

Der praktische Reiseführer im Westentaschenformat der Stiftung Kirchenburgen wurde für die dritte Auflage deutlich erweitert: Von bisher 103 Kirchen und Kirchenburgen wurde der Inhalt auf 157 Objekte erweitert. Die Überarbeitung der bereits aus den früheren Auflagen bekannten Texte bezieht sich fast ausschließlich auf die Kontaktdaten zur Besichtigung der Anlagen. Diese konnten in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden und Bezirkskonsistorien durchgehend aktualisiert werden. Dazu kommt eine Reihe neuer, aktueller Bilder. Auch den sehenswerten Kirchen und Kirchenburgen außerhalb der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) wurde erstmals Platz gewidmet.Wie bereits die ersten beiden Auflagen ist das Büchlein auch nach seiner Erweiterung in drei Sprachen im Hermannstädter Verlag Honterus erschienen. Das Projekt konnte mit der finanziellen Unterstützung des Départements für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien und das Demokratische Forum der Deutschen in Siebenbürgen umgesetzt werden und wurde aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.„Kirchen und Kirchenburgen in Siebenbürgen“ kann wie bisher gratis im Büro der Stiftung Kirchenburgen in Hermannstadt oder über eine E-Mail an ri [ät] kirchenburgen.org bezogen werden.