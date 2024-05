Neue Flugziele aus Kronstadt ab 28. Juni

Das Angebot des Internationalen Flughafens Kronstadt-Weidenbach wird ab 28. Juni 2024 deutlich ausgeweitet; die Aufnahme vom 18. Mai zeigt, dass auf dem neuen Flughafen noch wenig los ist. Foto: Alina Bălăcianu

Damit wird das Angebot des Kronstädter Flughafens deutlich ausgeweitet. Flugtickets nach Deutschland, Spanien, Italien, Griechenland und in die Türkei können seit dem 6. Mai auf der Webseite der Fluggesellschaft www.flylili.com gebucht werden. Die Flüge aus Kronstadt in die jeweiligen Städte kosten etwa hundert Euro. In Deutschland werden München und Stuttgart (Montag, Mittwoch, Freitag) sowie Nürnberg (Dienstag, Donnerstag, Sonntag) angeflogen. Flugziele in Italien sind Rom, Mailand und Bologna, in Spanien Barcelona, in Griechenland Thessaloniki und in der Türkei Istanbul. Die rumänische Fluggesellschaft Fly Lili wurde im Mai 2021 von dem aus Mediasch stammenden Unternehmer Jürgen Faff gegründet und verfügt über eine Flotte von zwei Airbus A320 und einem A319.

sb