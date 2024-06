Ausstellung „Fritz Balthes, Architekt. 1882-1914“

Fritz Balthes, dem bedeutenden siebenbürgisch-sächsischen Architekten, Stadtplaner und Denkmalschützer, wird in diesem Sommer eine Freilichtausstellung gewidmet, erarbeitet von Gerhild Rudolf und Stefan Jammer. Eröffnung ist am 21. Juni um 14.00 Uhr.

Im Zentralarchiv der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, im Begegnungs- und Kulturzentrum „Friedrich Teutsch“, befindet sich ein Teilnachlass des Architekten Fritz Balthes, verstreut in den Beständen der Pfarrarchive jener Orte, in denen der Architekt tätig war. 2014 präsentierte das Teutsch-Haus bereits die Ausstellung „Gebaute Heimat“ als Ergebnis einer wegweisenden Archiv- und Feldrecherche. 2021 veröffentlichte ein Autorenkollektiv das umfangreiche Buch: „Architekt Fritz Balthes 1882-1914. Sein Denken und Schaffen als Beitrag zum siebenbürgischen Kulturerbe“.2024 weist die aktuelle Freiluftausstellung erneut auf das herausragende Wirken des Schäßburger Architekten hin und lenkt den Blick der Betrachtenden auf das Wertvolle und Schöne in unserem Umfeld. Gebäude stehen nie beziehungslos da, sie zeugen von der Kultur und dem Leben der Gesellschaft, in deren Mitte sie entstanden. Die bis zum 30. Oktober geöffnete Ausstellung kann Montag bis Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ab 11.30 Uhr besucht werden. Sie wird vom Land Kärnten unterstützt.Während des Sommers, und auch speziell während des Sachsentreffens im August, werden Führungen durch die Ausstellungen geboten: Dauerausstellung im Landeskirchlichen Museum, Sonderausstellung „Christusbilder in den evangelischen Kirchen Siebenbürgens“, Freilichtausstellung „Fritz Balthes, Architekt“ sowie zu den Flügelaltären in der Johanniskirche.