Kronstadt – Die 73. Auflage der Kronstädter „Organ Nights“ startet am Samstag, dem 24. Mai. Musiker aus Rumänien, Deutschland, den USA, Ungarn, der Schweiz, Frankreich, Österreich und den Niederlanden werden jeden Samstag bis zum 18. Oktober Konzerte anbieten – mit Ausnahme des 12. Juli, an dem die h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach aufgeführt wird.

Karten können auch auf der Homepage der Schwarzen Kirche unter https://bisericaneagra.ro gebucht werden.

Eckart Schlandt, Steffen Schlandt, Lukas Hellmann und Paul Cristian aus Kronstadt werden an der Buchholzorgel spielen, Brita Falch und Jürg Leutert (Hermannstadt), Willibald Guggenmos (Schweiz), Erzsébet Geréd-Windhager (Österreich), Ralf Borghoff (Deutschland) und Olivia Afendulis (Frankreich) sind nur einige der Gäste, die das Publikum bis zum Herbst mit sakraler Musik erfreuen werden.Die Saison der außergewöhnlichen Konzerte in der Schwarzen Kirche in Kronstadt begann schon am 13. Mai mit der Veranstaltung „Licht und Schatten“, die zugleich die Eröffnung des 44. Internationalen Kammermusikfestivals in Kronstadt markierte. Eintrittskarten für die Konzerte des Kammermusikfestivals, im Wert von 40 bis 50 Lei, sind online unter booktes.com oder im Inspiratio-Geschenkeladen im Honterushof erhältlich.Für den Kronstädter Orgelsommer kosten die Karten 30 Lei, Minderjährige haben kostenlosen Eintritt. Es besteht die Möglichkeit, ein Festivalabonnement im Wert von 80 Lei zu kaufen, der den Eintritt zu fünf Konzerten sichert. Für das Konzert „h-Moll-Messe“ von Johann Sebastian Bach am 12. Juli beträgt der Eintrittspreis 100 Lei.Weitere Details zu den Organ Nights und den außerordentlichen Konzerten sind auf der Internetseite der Schwarzen Kirche unter bisericaneagra.ro zu finden.

Laura Căpăţână Juller, Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien