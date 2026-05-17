



17. Mai 2026

Evangelische Kirche sucht Hauptanwalt

Die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien (EKR) sucht eine überzeugende, engagierte Persönlichkeit für die Position des/der Hauptanwaltes/Hauptanwältin (Generalsekretär/Generalsekretärin) der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien und Leiters/Leiterin der Hauptabteilung 1 Zukunft Kirche (Strategie und Entwicklung).



Der/die Hauptanwalt/-in der EKR ist, neben dem Bischof, der Leiter der Kanzlei des Landeskonsistoriums. Er/Sie ist für die Erfüllung der in der Kirchenordnung der EKR festgelegten Aufgaben zuständig und leitet, neben dem Bischof, die Hauptabteilung Zukunft Kirche (Strategie und Entwicklung), insbesondere die organisatorische Umsetzung der Strategie Zukunft Kirche der EKR, die Bereiche Recht, Grundsatzfragen und Gremienbetreuung, institutionelle Partnerschaften, Beziehung zur Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen im Ausland sowie Projektmanagement, Marketing und Immobilienberatung. Er/Sie koordiniert die Abteilungen Kulturmanagement und Bildung sowie Nachhaltig Wirtschaften.



Vorausgesetzt werden umfassende Studien in Rechtswissenschaften und/oder Sozialwissenschaften/Wirtschaftswissenschaften/Management oder in evangelischer Theologie sowie umfassende, mindestens 10-jährige Führungs- und Koordinationserfahrung in strategischen Projekten oder in Managementeinheiten. Erfahrung in kirchlichen Strukturen ist von Vorteil.



Als besondere Fähigkeiten sind gewünscht: Eignung zur Repräsentation der Evangelischen Kirche und zu strategischer Führung in Transformationsprozessen, systemisches und ­kritisches Denken, sozial-, kommunikations- und teamorientierte Führungskompetenzen, Bereitschaft zu Dienstreisen im In- und Ausland sowie sehr gute Kenntnisse der deutschen, rumänischen und englischen Sprache. Die Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche wird vorausgesetzt. Die Tätigkeit ist im Landeskonsistorium der EKR mit Sitz in Hermannstadt angesiedelt.



Bewerbungen mit konkludentem Lebenslauf und Empfehlungen werden bis zum 20. Juni erwartet und im Bischofsamt, str. G-ral Magheru, nr. 4., E-Mail: ekr.bischofamt[ät]evang.ro, vorgelegt. Zusätzliche Informationen können angefordert werden per E-Mail: ekr.landeskon[ät]evang.ro oder Telefon: (00 40-7 29) 05 63 90 zwischen 10.00 und 14.00 Uhr. Der/die Hauptanwalt/-in der EKR ist, neben dem Bischof, der Leiter der Kanzlei des Landeskonsistoriums. Er/Sie ist für die Erfüllung der in der Kirchenordnung der EKR festgelegten Aufgaben zuständig und leitet, neben dem Bischof, die Hauptabteilung Zukunft Kirche (Strategie und Entwicklung), insbesondere die organisatorische Umsetzung der Strategie Zukunft Kirche der EKR, die Bereiche Recht, Grundsatzfragen und Gremienbetreuung, institutionelle Partnerschaften, Beziehung zur Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen im Ausland sowie Projektmanagement, Marketing und Immobilienberatung. Er/Sie koordiniert die Abteilungen Kulturmanagement und Bildung sowie Nachhaltig Wirtschaften.Vorausgesetzt werden umfassende Studien in Rechtswissenschaften und/oder Sozialwissenschaften/Wirtschaftswissenschaften/Management oder in evangelischer Theologie sowie umfassende, mindestens 10-jährige Führungs- und Koordinationserfahrung in strategischen Projekten oder in Managementeinheiten. Erfahrung in kirchlichen Strukturen ist von Vorteil.Als besondere Fähigkeiten sind gewünscht: Eignung zur Repräsentation der Evangelischen Kirche und zu strategischer Führung in Transformationsprozessen, systemisches und ­kritisches Denken, sozial-, kommunikations- und teamorientierte Führungskompetenzen, Bereitschaft zu Dienstreisen im In- und Ausland sowie sehr gute Kenntnisse der deutschen, rumänischen und englischen Sprache. Die Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche wird vorausgesetzt. Die Tätigkeit ist im Landeskonsistorium der EKR mit Sitz in Hermannstadt angesiedelt.Bewerbungen mit konkludentem Lebenslauf und Empfehlungen werdenerwartet und im Bischofsamt, str. G-ral Magheru, nr. 4., E-Mail: ekr.bischofamt[ät]evang.ro, vorgelegt. Zusätzliche Informationen können angefordert werden per E-Mail: ekr.landeskon[ät]evang.ro oder Telefon: (00 40-7 29) 05 63 90 zwischen 10.00 und 14.00 Uhr.

Schlagwörter: EKR, Kirche, hauptanwalt, Stellenanzeige

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