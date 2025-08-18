Danke, Dani Andree und Anisoara, für euren langjährigen Einsatz in der Kirche und Gemeinde Roseln!
Respekt für das Konzept des Herrn Christian Valentin Cismaru, sein Einsatz ist total wertvoll für die Kirchenburgenlandschaft in Siebenbürgen.
Multumesc, domnu Cismaru!
Alles picobello beim "Transylvanian Brunch" in der Wehrkirche von Roseln
Wie ist das möglich? Es lebt doch kaum noch ein Sachs oder eine Sächsin in Roseln und die Handvoll Verbliebener engagiert sich nicht in und für die Kirche – mit einer Ausnahme: Daniel Andree, der Kurator. Er kümmert sich mit seinen gut siebzig Jahren um alles. Auch er ist ausgewandert, wie fast alle, aber zurückgekehrt, wie die wenigsten. Er braucht dringend Hilfe. mehr...
