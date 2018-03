27. März 2018 Druckansicht | Empfehlen

Anmeldungen zum Heimattag 2018

Der 68. Heimattag der Siebenbürger Sachsen findet vom 18. bis 21. Mai 2018 im mittelfränkischen Dinkelsbühl unter dem Motto „Kultur schafft Heimat und Zukunft“ statt. Mitausrichter ist der Landesverband Bayern. Wie in letzten Jahren können sich die aktiven Kulturgruppen anhand von Online-Formularen oder per E-Mail zu verschiedenen Veranstaltungen anmelden. Im Folgenden eine Übersicht der Anmeldungen, die teilweise in wenigen Tagen ablaufen werden.

