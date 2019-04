12. April 2019 Druckansicht

Aufruf an alle Tanzgruppen

Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) ruft alle Tanzgruppen auf, am Heimattag vom 7. bis 10. Juni 2019 in Dinkelsbühl aktiv mitzuwirken.

Am Pfingstsonntag, dem 9.Juni, ab 14.00 Uhr treten die Tanzgruppen vor der Schranne und dem Altrathausplatz auf. Anmeldungen erfolgen per E-Mail bis spätestens den 26. Mai, inklusive Musik-Datei für die Einzeldarbietung und einer kurzen Gruppenbeschreibung, Formular siehe unten, an die SJD-Kulturreferentin Jennifer Brusch, E-Mail: jenbrusjd[ät]gmail.com. Die Reihenfolge der Einzeldarbietungen wird beim Heimattag bekannt gegeben durch Aushang am Info-Stand vor der Schranne und am Zeltplatz. Beachtet werden sollte auch, dass dieser Aufruf nur für die Tanzauftritte gilt. Anmeldungen zum Trachtenumzug siehe

Anmeldungen zum offenen und gemeinsamen Tanzen am Sonntag, dem 9. Juni 2019, um 14.00 Uhr





Name der Gruppe:



Leitung:



E-Mail:



Gründungsjahr:



Anzahl Mitglieder:



Gruppenbeschreibung:



Kürtanz:



Getragene Trachten:





Teilnahme:

gemeinsames Tanzen & Einzeldarbietung (Schranne und/oder Altrathausplatz)

nur gemeinsames Tanzen









Anmeldungen bis 26. Mai 2019 per E-Mail an jenbrusjd[ät]gmail.com Am Pfingstsonntag, dem 9.Juni, ab 14.00 Uhr treten die Tanzgruppen vor der Schranne und dem Altrathausplatz auf., inklusive Musik-Datei für die Einzeldarbietung und einer kurzen Gruppenbeschreibung, Formular siehe unten, an die SJD-Kulturreferentin Jennifer Brusch, E-Mail:. Die Reihenfolge der Einzeldarbietungen wird beim Heimattag bekannt gegeben durch Aushang am Info-Stand vor der Schranne und am Zeltplatz. Beachtet werden sollte auch, dass dieser Aufruf. Anmeldungen zum Trachtenumzug siehe SbZ Online zum offenen und gemeinsamen Tanzen am Sonntag, dem 9. Juni 2019, um 14.00 Uhr

Schlagwörter: Heimattag 2019

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.