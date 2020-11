20 Jahre digitale Heimat Siebenbuerger.de

Das Internet prägt und verändert ausnahmslos alle gesellschaftlichen Bereiche: Bildung, Kultur und Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Webbasierte Dienstleistungen bietet selbstverständlich auch unser Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland mit seiner Homepage www.siebenbuerger.de. Siebenbuerger.de ist zugleich Portal und Treffpunkt, ist dank seiner vielfältigen Angebote zielgruppenorientierter Information, Kommunikation und Interaktion – nunmehr seit 20 Jahren – digitale Heimat für die Siebenbürger Sachsen weltweit und alle, die an Siebenbürgen und Rumänien interessiert sind.

Die Meilensteine der Webpräsenz unseres Verbandes. Grafik: Günther Melzer

Eine Website ist niemals fertig, vielmehr ein Endlosprojekt, „Work in Progress“. Seit seinem Start Ende Oktober 2000 musste der Internetauftritt des Verbandes gemäß den Erfordernissen des technologischen Fortschritts und dem sich wandelnden Nutzerverhalten immer wieder überarbeitet werden. Erst im Mai dieses Jahres erfuhr die Website einen neuerlichen Relaunch mit modernem Layout. Die erfolgreiche Entwicklung von Siebenbuerger.de personifizieren die vierund. So unterstreicht der Bundesvorsitzende Rainer Lehni in seiner Würdigung des Jubiläums: „Die Webmaster haben in diesen 20 Jahren für unsere Gemeinschaft eine hervorragende und überaus wertvolle Arbeit geleistet“.Wie aber lässt sich die 20-jährige Kontinuität dieser starken Teamleistung erklären? Die zwischen 44 und 52 Jahre alten Macher von Siebenbuerger.de bringen ihre beruflichen Qualifikationen als Industrietechnologe für Datentechnik, Webdesigner, Programmierer und Diplom-Mathematiker ehrenamtlich ein. Die technikbegeisterten wie heimatverbundenen Landsleute äußerten sich in Einzelinterviews mit der Siebenbürgischen Zeitung über die vielfältigen Facetten ihres leidenschaftlichen Engagements.Webmaster Robert Sonnleitner, der sich im Team von Siebenbuerger.de vordringlich um Koordination und Kommunikation kümmert, ist als Bundesinternetreferent permanent bestrebt, die mediale Reichweite des Verbandes der Siebenbürger Sachsen zu erhöhen; dies auch mittels kreativer Kampagnen und Projekte wie jüngst dem Digitalen Heimattag 2020 sowie durch strategisches Nutzen der Social-Media-Kanäle. Der in Neusäß wohnhafte Landler lässt sich von den beeindruckenden aktuellen Nutzerzahlen der Webpräsenz nicht blenden: Im Oktober riefen rund 75.000 Besucher 325.000 Seiten auf, 54 Prozent davon übrigens über Smartphones, 39 Prozent über Desktop-PCs und 7 Prozent über Tablets (siehe dazu weiter unten die Übersicht "Zahlen, Daten, Fakten"). Sonnleitner befürchtet eine zunehmende Entfremdung in dieser von der Corona-Pandemie bestimmten Zeit („Menschen vergessen ihre Vereine“) und mahnt zu verbesserter interner Kommunikation innerhalb der Vereinsvorstände. Im Gespräch mit der Siebenbürgischen Zeitung ( 20 Jahre Siebenbuerger.de - Robert Sonnleitner: Jetzt vorbereiten auf Zeit nach Corona-Krise ) appelliert er an alle Verantwortlichen „in der Struktur des Verbandes“, „jetzt mit den Aktiven an der Basis in Dialog zu treten“, um Mitglieder und User zu „reaktivieren“. Nun gelte es mehr denn je, Wissen zu verknüpfen, Kompetenzen zu erweitern und Know-how bereitzustellen.

Christian Schoger

• Online seit 2000• Nutzerzahlen: Aktuell sind 14.849 Benutzer bei Siebenbuerger.de registriert, davon 3011 Premium-Benutzer• Im neuen Forum wurden bis jetzt 165.690 Beiträge verfasst (im alten Forum 23.610)• Ortschaften: 259 Ortschaften werden von 143 Editoren betreut, 38.520 Bilder wurden hochgeladen, 1091 Nachrichten veröffentlicht, 654 Erzählungen, Anekdoten und Geschichten, 1200 Links und 1146 Orts-Gästebucheinträge• Beliebteste Seite: Startseite www.siebenbuerger.de mit rund 25.000 monatlichen Abrufen• Die meistgelesenen Artikel der SbZ-Online: https://www.siebenbuerger. de/zeitung/artikel/statistik/gelesen/• Anzahl monatlicher Besucher (Oktober 2020): 74.635• Besuchsdauer: Durchschnittlich verbringt ein Nutzer 2:32 Minuten auf Siebenbuerger.de• Monatliche Seitenaufrufe (Oktober 2020): 324.503• Geräte: 54 % der Zugriffe erfolgen über Smartphones, 39 % über Desktop-PCs und 7 % über Tablets• Betriebssysteme der mobilen Zugriffe: 63,4 % Android, 36,2 % iOS (iPhones)• Verweise: 65 % kommen über Suchmaschinen, 16 % über soziale Medien, 13 % geben die Adresse direkt ein, 6 % besuchen Siebenbuerger.de über Links auf anderen Webseiten• Länderzugriffe: Deutschland (80,8 %), Österreich (4,7 %), Rumänien (3,7 %), USA (2,6 %)