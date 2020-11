20 Jahre Siebenbuerger.de - Bundesvorsitzender Lehni: „Überaus wertvolle Arbeit geleistet“

Der Bundesvorsitzende Rainer Lehni gratuliert zum 20-jährigen Jubiläum von Siebenbuerger.de, dem Internetauftritt des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland.

Bundesvorsitzender Rainer Lehni

Als vor 20 Jahren mit www.siebenbuer ger.de die Homepage unseres Verbandes online ging, war das noch Pionierarbeit in dem damals noch neuen Medium. Heute nach 20 Jahren empfinden wir es so, als ob diese Seite immer schon da gewesen ist. Sie wurde nach und nach durch verschiedene Bereiche erweitert. Nennen möchte ich hier als Beispiele nur das digitale Archiv der Siebenbürgischen Zeitung, die Sprachaufnahmen oder den Ortschaftenbereich. Das Forum bietet bis heute die Möglichkeit des Austauschs der Benutzer untereinander. Viel wurde hier diskutiert und regelmäßig auch mehr oder weniger gestritten. Das macht den Internetauftritt des Verbandes bis heute lebendig. Weil im digitalen Zeitalter 20 Jahre eine sehr lange Zeit sind und sich vieles rasch verändert, ist www.siebenbuerger.de auch in den neuen sozialen Medien gleich seit deren Einführung äußerst präsent. Ob auf Facebook und Instagram, oder auf dem eigenen YouTube-Kanal, tagtäglich nutzen Tausende von Besuchern unsere Medien. www.siebenbuerger.de hat sich zum umfangreichsten Medium der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft entwickelt.Für diese positive Entwicklung steht das Team der vier Webmaster Robert Sonnleitner, Günther Melzer, Gunther Krauss und Hans-Detlev Buchner. Die Webmaster haben in diesen 20 Jahren für unsere Gemeinschaft eine hervorragende und überaus wertvolle Arbeit geleistet, die ich an dieser Stelle besonders hervorheben möchte. Diese vier Namen stehen für www.siebenbuerger.de und den Erfolg in diesen zurückliegenden 20 Jahren. Allein in diesem Jahre möchte ich den geglückten Relaunch der Internetseite erwähnen und natürlich die technische Umsetzung des Digitalen Heimattags am Pfingstwochenende, der ein voller Erfolg wurde.Unserer Webpräsenz wünsche ich für die nächsten Jahrzehnte eine erfolgreiche und stetige Weiterentwicklung, zahlreiche aktive Besucherinnen und Besucher und weiterhin hochmotivierte Webmaster.

Bundesvorsitzender Rainer Lehni