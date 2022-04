Bundesvorsitzender Lehni dankt dem scheidenden Bundesbeauftragten Fabritius

Bundesvorsitzender Rainer Lehni

Durch das Ausscheiden von Prof. Dr. Bernd Fabritius aus dem Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten verliert der Personenkreis der Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler einen ganz besonders engagierten Sachwalter seiner Interessen. Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland dankt Prof. Dr. Bernd Fabritius für den vierjährigen engagierten Einsatz als Aussiedlerbeauftragter. Sein Engagement galt den aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa zugereisten Deutschen ebenso wie den deutschen Minderheiten, die heute noch in den Herkunftsgebieten leben, wie auch den nationalen Minderheiten in Deutschland. Mit viel Fachkompetenz und Empathie hat Dr. Fabritius die Anliegen des großen Personenkreises der Aussiedler und Spätaussiedler in der Bundesregierung sowie in der Öffentlichkeit vertreten. Mit ihm als Ehrenvorsitzender unseres Verbandes sowie Präsident des Bundes der Vertriebenen freuen wir uns weiterhin auf eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit in unserer Tätigkeit für unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft.

Rainer Lehni

Bundesvorsitzender