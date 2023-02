Bayerischer Ministerpräsident Söder empfängt Deutsche aus Rumänien

München – Der Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Dr. Markus Söder, und Europaministerin Melanie Huml haben am 9. Februar eine Delegation von Vertretern der rumänischen Diaspora in Bayern sowie der Deutschen aus Rumänien, insbesondere der Siebenbürger Sachsen und der Schwaben aus dem Banat, empfangen. Die Delegation wurde von der Botschafterin Rumäniens in Berlin, Adriana-Loreta Stănescu, geleitet. Seitens des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland waren der Ehrenvorsitzende und Präsident des Bundes der Vertriebenen, Dr. Bernd Fabritius, sowie der Landesvorsitzende in Bayern, Werner Kloos, zugegen.

Empfang im Prinz-Carl-Palais in München: Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder (vordere Reihe, Zweiter von links) neben (von links) dem Landesvorsitzenden Werner Kloss, der Botschafterin Rumäniens in Berlin, Adriana-Loreta Stănescu, und BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius

Das Treffen fand im Rahmen eines Arbeitsmittagessens im Prinz-Carl-Palais in München zum Zwecke der Begegnung und des Informationsaustauschs statt. Es diente zudem der Vorbereitung für den anstehenden Rumänienbesuch von Ministerpräsident Söder, der am 13. Februar in Bukarest zu Gesprächen mit Staatspräsident Klaus Johannis und Premierminister Nicolae Ciucă wie auch mit Vertretern der Deutschen in Rumänien zusammentraf.Bernd Fabritius berichtete über den Empfang auf seiner Facebook-Seite u. a.: „Ich habe mich sehr gefreut, gemeinsam mit Peter-Dietmar Leber, dem Bundesvorsitzenden, und mit Harald Schlapansky, dem Landesvorsitzenden der Banater Schwaben, mit Werner Kloos, dem Landesvorsitzenden der Siebenbürger Sachsen in Bayern, dem Ministerpräsidenten für seine beständige Unterstützung danken zu können. Die mit institutioneller Förderung der bayerischen Staatsregierung neu eingerichteten Kulturwerke der Siebenbürger Sachsen und der Banater Schwaben verrichten eine wichtige Arbeit. Gerade während der pandemiebedingten Einschränkungen konnte die so wichtige Jugend- und Kulturarbeit nachhaltig weitergeführt werden“. Bernd Fabritius dankte Werner Kloos „für die überzeugende Schilderung“ und führte weiter aus: „Bei diesem Treffen, zu welchem auch die Vertreter Rumäniens und der rumänischen Diaspora in Bayern eingeladen waren, wurde auch das gute Miteinander und die gemeinsam wahrgenommene Brückenfunktion betont. Danke dafür ihrer Exzellenz, Botschafterin Adriana Stănescu, die aus Berlin angereist war.“ Markus Söder habe bei dem Empfang betont: „unsere gemeinsame Verbundenheit und Freundschaft liegt mir sehr am Herzen“. Ferner unterstrich der Ministerpräsident, dass die in Bayern lebenden Rumänen wie auch Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben durch ihre Arbeit zum Wohle dieses Landes beitrügen und daher seitens des Freistaates die volle Unterstützung genießen müssten. Der bayerische Ministerpräsident hat seine Teilnahme am diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl bereits zugesagt. Söder wird bei der Eröffnung des Pfingsttreffens am 27. Mai sprechen.Kulinarische Randnotiz: Bei dem gemeinsamen Arbeitsmittagsessen wurden Mici mit Palukes und als Dessert Papanaşi (rumänische Quarkbällchen) serviert. „Auch gute Küche verbindet“, befand Fabritius.Die rumänische Botschafterin Adriana-Loreta Stănescu wurde am 9. Februar zudem von dem Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, Dr. Florian Herrmann, MdL, zu einem Gespräch in der Staatskanzlei empfangen. Dazu erklärte Staatsminister Herrmann: „Rumänien ist ein wichtiger Partner für Bayern, und der Freistaat ist zweite Heimat für viele Rumäninnen und Rumänen. Uns verbinden Menschen, starke Handelsbeziehungen und unzählige Hochschul- und Schulpartnerschaften.“

Christian Schoger