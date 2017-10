1 • Melzer, Dietmar schrieb am 13.10.2017, 18:35 Uhr:

Wunderschöne siebenbürgisch-sächsische Trachten aus allen Trachtenlandschaften SIEBENBÜRGENS...

Herzlichen DANK an alle die daran beteiligt waren und vor allem an Ines & Helmuth Wenzel

DANKE, DANKE, DANKE und weiter so.....