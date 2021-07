Also, Wasser in den Wein, bei Würdigung aller Verdienste der Vereine, der Vertreter der Minderheiten in Rumänien, der beiden Regierungen. Im Einzelnen: die CNSAS ist eine kastrierte/unfähige rum. Scheinbehörde, die sich lt. leidvoller Erfahrung von Begünstigten der großzügigen rum. Gesetze 130 und 232/2020 zuletzt mit Ruhm bekleckert hat. Eine "Zusammenarbeit" i.S. von Arbeitsgruppen mit dieser Behörde, post factum, nach der Antragswelle, erscheint mir als überflüssig wie ein Kropf. Die Arbeit der untergeordneten Behörden des Arbeitsministeriums, AJPIS, CJP, ist, mit einigen löblichen Ausnahmen, z.B. Kronstadt, mit "chaotisch" freundlich umschrieben, i.d.R. regional selbstherrlich/obstruktiv statt gesetzeskonform. Einige dieser Behörden, z.B. Bukarest, erwiesen sich laut eigener Erfahrung als rechtlich völlig unbeleckt, da sie selbst die Gesetze nicht kannten, die sie ausführen sollten, und als Konsequenz berechtigte Anträge ablehnten. By the way, wieso fehlt auf dem Gruppenbild mit Herren, rein zufällig, die zuständige rum. Staatsministerin, Iulia Matei? Sicher gibt es dazu einen Vorwand!