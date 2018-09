„Unrechtsdekrete beseitigen – Europa zusammenführen“ lautet das Motto des Tages der Heimat 2018. Die vom Landesverband Baden-Württemberg des Bundes der Vertriebenen organisierte Festveranstaltung findet am 16. September in Stuttgart statt.

Um 11.00 Uhr wird mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal in Bad Cannstatt beim Kursaal der Opfer von Flucht und Vertreibung gedacht. Die Ansprache hält der Vorsitzende der Kreisgruppe Stuttgart des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Berndt Schütz. Der Festakt findet um 14.00 Uhr im Hegelsaal der Liederhalle in Stuttgart statt (Saalöffnung 13.00 Uhr). Festredner ist Guido Wolf, Minister der Justiz und für Europa des Landes Baden-Württemberg. Das kulturelle Programm wird von verschiedenen Sing-, Tanz- und Instrumentalgruppen gestaltet. Seitens der Siebenbürger Sachsen treten die Tanzgruppe der Kreisgruppe Sachsenheim unter der Leitung von Ute Martini sowie der Chor der Kreisgruppe Stuttgart unter der Leitung von Ilse Abraham auf. Alle Landsleute sind herzlich eingeladen.