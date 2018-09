Wirtschaftstag Rumänien in München

Die bilateralen Handelsbeziehungen zwischen Bayern und Rumänien wachsen seit Jahren kontinuierlich. Mit einem Handelsvolumen von über sechs Milliarden Euro gehört Rumänien zu den Top 20 der bayerischen Wirtschaftspartner weltweit. Der Freistaat Bayern wiederum gehört zu den Top 5 der Handelspartner Rumäniens. Ein Netz an attraktiven Industriezonen, die hohe Qualität der Arbeitsleistung und günstige Rahmenbedingungen machen das Land für Investoren lohnenswert.

Beim Wirtschaftstag Rumänien am Donnerstag,in der Handwerkskammer für München und Oberbayern kann man sich über die vielfältigen Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten in Rumänien aus erster Hand informieren und wertvolle Kontakte zu Unternehmen sowie Vertretern aus Verwaltung und Politik knüpfen. Beginn ist um 9.30 Uhr, sprechen werden u. a. Franz Josef Pschierer, bayerischer Minister für Wirtschaft, Energie und Technologie, sowie sein rumänischer Kollege Ștefan Radu Oprea, Minister für Wirtschaftsumfeld, Handel und Unternehmertum. Das Programm kann hier heruntergeladen werden. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Anmeldung mit dem Anmeldeformular oder per E-Mail an: aussenwirtschaft[ät]hwk-muenchen.de.Bereits am Mittwoch,findet um 18.00 Uhr ein Empfang des Generalkonsulats von Rumänien in München unter der Schirmherrschaft von Ștefan Radu Oprea statt. Eingeladen wird zu einem Dialog mit den rumänischen Unternehmen, die die Wirtschaft und Gesellschaft im Süden Deutschlands bereichern, und einer Business-Excellence-Gala im Kultursaal des Generalkonsulats, Richard-Strauss-Straße 149, 81679 München. Musik, Kunst und traditionelle Köstlichkeiten werden den Abend mit prominenten Gästen der rumänischen Gemeinschaft in Bayern und Vertretern der Regierungen beider Länder umrahmen. Anmeldung bitte bis 3. Oktober per E-Mail an: munchen.programari[ät]mae.ro.