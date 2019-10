Neue Mitarbeiterin in Nürnberg

Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland hat personelle Verstärkung bekommen: Seit dem 1. September betreut Anke Karpenstein im Haus der Heimat Nürnberg eine vom Bund der Vertriebenen (BdV) geförderte Beratungsstelle für erwachsene Zuwanderinnen und Zuwanderer. Spätaussiedler und Flüchtlinge erhalten hier Unterstützung bei allen integrationsrelevanten Themen wie z.B. der Kommunikation mit Ämtern oder der Beantragung von Leistungen. Im Folgenden stellt sich die gebürtige Frankfurterin selbst vor.

Anke Karpenstein in ihrem Büro im Haus der Heimat. Foto: Annette Folkendt

Guten Tag, mein Name ist Anke Karpenstein. Seit dem 1. September 2019 bin ich als Migrationsberaterin für erwachsene Zuwanderinnen und Zuwanderer im Haus der Heimat Nürnberg tätig und Mitarbeiterin beim Verband der Siebenbürger Sachsen e.V. Im Februar 2010 habe ich meine Erzieherausbildung in Hamburg abgeschlossen und war einige Jahre an einer Grundschule tätig, bevor ich im Jahr 2013 in Hannover begonnen habe, Soziale Arbeit zu studieren. Nach meinem Abschluss zur staatlich anerkannten Sozialarbeiterin B.A. habe ich beim Deutschen Roten Kreuz in einer Gemeinschaftsunterkunft für allein reisende Männer gearbeitet und nach einiger Zeit die Position der stellvertretenden Heimleitung eingenommen.Da mein Umzug nach Nürnberg auch die Suche nach einer neuen Stelle beinhaltete, bin ich glücklich, nun in einem Bereich arbeiten zu können, in dem ich mich sowohl mit mir bereits vertrauten als auch mit neuen Aufgaben konfrontiert sehe. Zu den neuen Aufgaben zähle ich insbesondere, mein Beratungsangebot als Anlaufstelle für Ratsuchende in Nürnberg zu etablieren und mich ergänzend in die bereits vorhandene Beratungsstruktur der Stadt einzufügen. An dieser Stelle möchte ich mich bei der Geschäftsführerin und den MitarbeiterInnen des Hauses der Heimat für ihre Unterstützung und den herzlichen Empfang bedanken.Kontakt zu Anke Karpenstein unter Telefon: (0911) 80099536 oder E-Mail: karpenstein-migrationsberatung[ät]siebenbuerger.de