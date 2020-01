12. Januar 2020 Druckansicht

Katharina Folberth feiert 100. Geburtstag

Katharina Folberth begeht am heutigen Sonntag ihren 100. Geburtstag bei guter Gesundheit. Die Jubilarin stammt aus Deutsch-Tekes, lebt seit 1992 in Deutschland und verbringt ihren Lebensabend bei ihrer Tochter Katharina Schneider, geb. Folberth in Aldersbach in Niederbayern.

Der Ehemann von Katharina Folberth, Michael Folberth, verstarb 1993. Ihr Sohn Hermann Folberth aus Vilshofen an der Donau, Kreisvorsitzender des Bundes der Vertriebenen (BdV) im Landkreis Passau, bekleidete über 20 Jahre das Ehrenamt als Vorsitzender der Kreisgruppe Passau und später des Kreisverbandes Pfarrkirchen Rottal-Inn des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Folberth freut sich bei jedem Besuch über den Gesundheitszustand und die geistige Verfassung seiner Mutter. Ihren Lebensunterhalt verdiente sich Katharina Folberth in der Landwirtschaft in Deutsch-Tekes. Ihre Lebensbahn war nicht immer leicht, sie hat vieles in ihrem Leben mitgemacht und gewagt, es war auch manche Wegstrecke mit Leid und Schmerzen gekennzeichnet. Sie hat den Mut nie verloren und sich trotzdem überall mit Gottes Hilfe behauptet. Sie ist eine sehr gläubige Person und spricht sehr oft die Worte: „Gott hat mich getragen über das brausende Meer der Zeiten. 100 Jahre bin ich auf dieser von Gott geschmückten Erde gegangen, Gott gab Gnade für mein Leben“. Katharina Folberth wird am 12. Januar 100 Jahre alt. Der Ehemann von Katharina Folberth, Michael Folberth, verstarb 1993. Ihr Sohn Hermann Folberth aus Vilshofen an der Donau, Kreisvorsitzender des Bundes der Vertriebenen (BdV) im Landkreis Passau, bekleidete über 20 Jahre das Ehrenamt als Vorsitzender der Kreisgruppe Passau und später des Kreisverbandes Pfarrkirchen Rottal-Inn des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Folberth freut sich bei jedem Besuch über den Gesundheitszustand und die geistige Verfassung seiner Mutter. Ihren Lebensunterhalt verdiente sich Katharina Folberth in der Landwirtschaft in Deutsch-Tekes. Ihre Lebensbahn war nicht immer leicht, sie hat vieles in ihrem Leben mitgemacht und gewagt, es war auch manche Wegstrecke mit Leid und Schmerzen gekennzeichnet. Sie hat den Mut nie verloren und sich trotzdem überall mit Gottes Hilfe behauptet. Sie ist eine sehr gläubige Person und spricht sehr oft die Worte: „Gott hat mich getragen über das brausende Meer der Zeiten. 100 Jahre bin ich auf dieser von Gott geschmückten Erde gegangen, Gott gab Gnade für mein Leben“.Daneben blieb ihr noch Zeit, als Laienspielerin viele Theaterstücke einzustudieren und vorzuführen. Bei mehreren Laienbühnen in ihrer alten Heimat spielte sie jahrelang immer die größten Hauptrollen. Durch ihren klaren Verstand tauchen auch heute noch sehr oft Lebenserinnerungen auf. Sie freut sich, dass Dinge, die sie als Kind geliebt hat, im Besitz des Herzens bis ins hohe Alter bleiben. „Das schönste im Leben ist, dass unsere Seelen nicht aufhören, im Gedächtnis an jenen Ort zu verweilen, wo einmal die Wiege stand“, sagt sie des Öfteren bei verschiedenen Gesprächen. Zu diesem ganz besonderen Ehrentag wünschen der Jubilarin aus ganzem Herzen weitere schöne, gesunde Jahre und geistige Frische Sohn Hermann Folberth mit Schwiegertochter Marianne, Tochter Katharina mit Schwiegersohn Georg Schneider, Sohn Georg Folberth mit Schwiegertochter Anna, sowie ihre zehn Enkel, vierzehn Urenkel und ein Ururenkel. Hermann Folberth

Schlagwörter: Geburtstag, Jubilarin, Folberth

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.