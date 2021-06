Gemeinschaft in Geist, Glaube, Liebe und Hoffnung: Pfingstgottesdienst zum Digitalen Heimattag

Pfarrer Johann Waedt predigte beim Gottesdienst in der Kreuzkirche in Geiselhöring (Standbild aus der Videoaufnahme von Hermann Depner).

Zu Pfingsten feiern wir das Kommen des Geistes Gottes in unsere Welt. Dieser Geist ist im Besonderen ein Geist der Gemeinschaft. Er hat Menschen und Völker zusammengeführt zu der einen großen, weltweiten Gemeinschaft, der Kirche Jesu Christi.Gemeinschaft heißt Nähe, Zusammensein, Verbundenheit, Zusammengehörigkeit, Anteilnahme und Anteilgabe, als Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft miteinander. Diese Gemeinschaft verwirklicht sich besonders im Gottesdienst; er ist Erleben und Feier dieser Gemeinschaft.In diesem Jahr konnten wir am Heimattag, pandemiebedingt, leider keinen Gottesdienst in der herkömmlichen, vertrauten Weise feiern, einen Gottesdienst, wo die Gemeinde leibhaftig dabei war, neuerdings Präsenzgottesdienst genannt.Aber ich glaube, dass es dieser Geist Gottes war, der uns neue Möglichkeiten hat finden lassen, Gottesdienst zu feiern. Beim digitalen Gottesdienst fehlt zwar die leibhaftig erfahrbare Gemeinschaft mit den anderen Menschen. Aber es gibt eine Gemeinschaft im Geist, im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung. Sie ist an keinerlei Grenzen gebunden, sondern umgreift und übergreift sie.Die Ermutigung, den diesjährigen digitalen Heimattag mit einem digital gestalteten Gottesdienst zu beginnen, war vom Bundesverbandsvorsitzenden Rainer Lehni und Jürgen Schnabel von Radio Siebenbürgen gekommen.Etwas von dieser, durch den Geist Gottes gewirkten, weltweiten Gemeinschaft dürfte auch in unserem diesjährigen, grenzübergreifenden Pfingstgottesdienst Wirklichkeit geworden sein.Vorbereitet worden war dieser Gottesdienst seitens der Gemeinschaft evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben – Hilfskomitee von dem aus Siebenbürgen stammenden Militärpfarrer Johannes Waedt in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR), vertreten durch Dozent Dr. Stefan Cosoroabă.An seiner Gestaltung beteiligten sich in Geiselhöring (Landkreis Straubing-Bogen) lebende siebenbürgische Landsleute in ihrer Kirchentracht mit ihrem aus einer nordsiebenbürgischen Pfarrfamilie stammenden Pfarrer Ulrich Fritsch. Im weiteren Verlauf wirkten aus Deutschland mit: MilPfr. Johannes Waedt, Pfr. i.R. Dr. Berthold Köber, Superintendent Harald Pepel (Zwickau) und Kirchenrätin Melitta Müller-Hansen (München); aus Österreich Pfr. Andrei Pinte (Traun); aus Rumänien Pfarrerin Hildegard Servatius-Depner (Mediasch), Pfr. i.R. Kurt Boltres (Neustadt b. Kronstadt), Stadtpfarrer Zorán Kézdi (Heltau), und Dechant Georg Junesch (Hermannstadt); den Segen erteilte Bischof Reinhart Guib.Dank der Unterstützung durch den landeskirchlichen Musikwart Jürg Leutert wirkten an der musikalischen Gestaltung aus Rumänien mit: Liv Müller an der Birthälmer Orgel und ihre Kantorkollegen, der Fogarascher Chor mit der Pfingstmotette von H. P. Türk sowie der Kirchenchor von Honigberg (in der Kirchentracht gekleidet). Das Pfingstlied „O Heil’ger Geist kehr bei uns ein“ wurde von der Siebenbürgischen Kantorei aus Deutschland in der Kronstädter Schwarzen Kirche gesungen. Das Orgelvorspiel wurde vom Organisten der Evangelischen Kirchengemeinde A.B. Bukarest, Vlad Năstase, gestaltet, das Nachspiel besorgte Rafael Waedt.Wir hoffen, dass möglichst viele unserer Landsleute und Freunde mit uns zusammen diesen Gottesdienst gefeiert haben, unabhängig von dem Ort, an dem sie sich befanden, und etwas von dieser übergreifenden Gemeinschaft erfahren haben als Stärkung des Bewusstseins der Zusammengehörigkeit, zur Festigung im Glauben, Ermutigung zur Liebe und Grund zu Hoffnung.Allen unseren Landsleuten und Freunden, die an der Vorbereitung und Gestaltung dieses Gottesdienstes grenzübergreifend in Wort, Musik, Bild und Technik mitgewirkt haben, danken wir herzlich. Ein besonderer Dank für die gute Zusammenarbeit gilt der EKR, Radio Siebenbürgen sowie dem Verband der Siebenbürger Sachsen. Dieser Gottesdienst kann auch weiterhin im Internet unter www.Radio-Siebenbuergen.de gehört werden. Zu sehen ist er auf https://www.youtube.com/siebenbuergerDE ebenso wie auch auf www.facebook.com/siebenbuerger.de

Prof. Dr. Berthold Köber