Hohe Professionalität: Helge Krempels, Vorsitzender des Schlossvereins, gratuliert Dr. Axel Froese

Im Namen der Mitglieder und des Vorstandes des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ wünsche ich dem langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Axel Froese zum 60. Lebensjubiläum alles erdenklich Gute, Gesundheit und Zufriedenheit sowie weiterhin viel segensreiche Schaffensfreude für die Belange auf Schloss Horneck.

Der Vorstand des Schlossvereins, jeweils von links nach rechts, erste Reihe: Hermann Depner, Heidrun Negura, Helge Krempels (Vorsitzender), Michael Konnerth; zweite Reihe: Rainer Lehni, Inge Hermann, Doris Wagner-Prica, Dr. Axel Froese; dritte Reihe: Werner Gohn-Kreuz, Dr. Horst Müller, Alfred Horst Deptner, Dr. Hans-Günther Zerwes und Patrick Welther. Foto: Jürgen Binder

Sein ehrenamtliches Wirken ist mit der Planung und der Leitung des Umbaus von Schloss Horneck, der Entwicklung des Kulturzentrums zu einem Ort der Begegnung und des Erlebens siebenbürgischer Prägung aufs Engste verbunden. Dieser Einsatz ergänzt mit seinem hohen professionellen Verständnis für die komplexen Zusammenhänge der gemeinschaftlich in Gundelsheim am Neckar verbundenen Gliederungen, ist ein wesentlicher Motor der beeindruckenden Entwicklung, die sich in den letzten Jahren mit dem Umbau und der Ausrichtung von Schloss Horneck konkretisiert hat, um den dort beheimateten Einrichtungen eine segensreiche Zukunftsperspektive zu sichern. Die Planung, die Organisation und Durchführung dieser für die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen so einmaligen wie wichtigen Einrichtung setzt neben viel Herzblut und Opferbereitschaft auch ein hohes Maß an Integrität sowie unternehmerischem Denken und Handeln voraus.Der Verein Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“, der sich dieser Aufgabe stellvertretend für alle Siebenbürger Sachsen weltweit gestellt hat, ist durch das Einbringen seiner Person mit all seiner Leidenschaft glücklich beschenkt worden. Durch seinen darauf basierenden Einsatz, auch in schwierigen, pandemiebedingten Zeiten, haben die Vorhaben des Umbaus und der Neuausrichtung auf Schloss Horneck ihre planvolle Entwicklung erlebt, sind durch vielseitiges Verständnis für mannigfache Besonderheiten, mit entschlossenem Durchsetzungsvermögen Lösungen entwickelt worden, die ein zukunftsfähiges Funktionskonzept für das Kulturzentrum auf Schloss Horneck anbieten.Diese Leidenschaft und fachmännische Hingabe für die Aufgabe und den von der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen anvertrauten Auftrag, verbunden mit der Ernsthaftigkeit und seiner Beharrlichkeit, charakterisieren Dr. Axel Froese, mit dem zusammenzuarbeiten Freude macht und mitreißend wie horizonterweiternd ist.Indem ich ihm zu seinem sechzigsten Geburtstag gratuliere, verbinde ich damit auch die Hoffnung, dass sich der aus westpreußischem Hause stammende Jubilar noch viele Jahre auf Schloss Horneck einbringt und somit der siebenbürgischen Gemeinschaft dienend erhalten bleibt.

Helge Krempels