19. September 2022

Vorträge und Diskussion in Düsseldorf: "Integration am Beispiel der Siebenbürger Sachsen"

Der Vorstand der Kreisgruppe Düsseldorf und das Gerhart Hauptmann Haus laden alle Interessierten zu einem spannenden Abend mit Vorträgen und Diskussion zum Thema „Integration am Beispiel der Siebenbürger Sachsen“ am 22. September um 19.00 Uhr in das Gerhart Hauptmann Haus, Bismarckstraße 90, in Düsseldorf ein.





Nach Impulsreferaten zum Begriff der Integration (Prof. Dr. Winfrid Halder, Leiter Gerhart Hauptmann Haus), zur Rolle des Landes Nordrhein-Westfalen als Patenland der Siebenbürger Sachsen bei der Integration (Prof. Dr. Hans-Ulrich Baumgarten, Abteilungsleiter im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW) sowie zum Beitrag des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. zur Integration der Siebenbürger Sachsen (Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.) werden eine Siebenbürgerin und zwei Siebenbürger ihren eigenen speziellen Integrationsweg in Deutschland vorstellen. Im Anschluss an die Referate ist eine Diskussion zwischen Publikum und Referenten vorgesehen, bei der Teilnehmende neben Fragen auch eigene Beiträge einbringen können. Die Integration der Siebenbürger Sachsen in Deutschland gilt einerseits als Vorbild der Integration von Aussiedlern. In Bezug auf die selbstempfundene Integration belegen Umfrage- und Gesprächsergebnisse wie auch Analysen andererseits offensichtliche Differenzen zwischen den Aussiedlern. Je nach Alter, Aussiedlungszeitpunkt, Ausbildung oder räumlicher Ansiedlung in Deutschland sind unterschiedliche Integrationswege und, damit verbunden, unterschiedliche (Neu)Identifikationen festzustellen. Die geplante Veranstaltung hat das Ziel, die Integration der Siebenbürger Sachsen in Deutschland aus verschiedenen Perspektiven realistisch zu beleuchten. Horst K. Dengel

Schlagwörter: Düsseldorf, Gerhart-Hauptmann-Haus, Integration

