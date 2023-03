Diskussionsforen auf Siebenbuerger.de verdienen mehr Aufmerksamkeit und eine regere Beteiligung

Mit den Diskussionsforen bietet der Internetauftritt unseres Verbandes unter Siebenbuerger.de schon seit 2000, also lange vor dem Aufkommen der sozialen Netzwerke, eine Möglichkeit, über siebenbürgische Themen zu diskutieren. Die Kommunikation hat sich mittlerweile zum größten Teil zu Facebook & Co. verschoben, wo auch Siebenbuerger.de eigene Kanäle betreut. Die Diskussionsforen sind aber immer noch ein nützliches Hilfsmittel.

Treffpunkt - Siebenbuerger.de Diskussionsforen (Screenshot)

Kurz nach den ersten Meldungen zur Ausweitung der rumänischen Entschädigungszahlungen auf Nachkommen von Verschleppten und Deportierten (im Sommer 2020) tauchten die ersten Fragen zur Antragsstellung auf. Mittlerweile hat in den Foren ein reger Austausch von Informationen und Erfahrungen stattgefunden, der in vielen Fällen zu erfolgreichen Anträgen geführt hat.Aber nicht nur in diesem konkreten Fall erweisen sich die Foren als nützlich. Suchanfragen gibt es auch zu Reise- und Unterkunftsmöglichkeiten nach bzw. in Siebenbürgen. Trachten und Trachtenteile sind ebenso gefragt wie antiquarische Bücher. Hinweise zur Ahnenforschung erhält man oft von siebenbürgischen Genealogen. Daneben kann man sich auch über Geschichtliches austauschen oder über die Politik in Deutschland und Rumänien. „Siebenbürgische Jäger*innen“ haben hier eine interessante Diskussionsrunde unter Gleichgesinnten gefunden. Das „Allgemeine Forum“ ist zu einem Sammelbecken für viele Themen mit siebenbürgischem Bezug geworden.Daneben gibt es weitere Foren. Im Bereich „Soziale und rechtliche Integration“ werden die oben erwähnten Entschädigungszahlungen behandelt. Aber auch Fragen zu den Fremdrenten oder zur Aufschuberklärung für Rentenzahlungen aus Rumänien tauchen immer wieder auf. Im Forum „Wirtschaftliche Integration“ geht es vor allem um Immobilien in Siebenbürgen und die Suche nach Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Im „Jugendforum“ findet man Beiträge über die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD). Dieser Bereich des Forums ist aber weitgehend inaktiv – die Jugend trifft man eher in anderen sozialen Netzwerken, z.B. auf Instagram.Menschen, die weniger auf anderen Plattformen unterwegs sind, können im „Seniorenforum“ nach alten Bekannten suchen oder sich zu Stammtischen verabreden. Über Eigenheiten der siebenbürgisch-sächsischen Mundart kann man sich in der „Saksesch Wält“ austauschen, z.B. darüber, wie die Kartoffel in den einzelnen Orten heißt. Erfreulich aktiv ist das Forum „Lachen uch Nodinken“. Hier gibt es fast täglich „Quatsch mit Würze“, erfrischend serviert von einer schreibfreudigen Gruppe.Das Themenspektrum in den Diskussionsforen ist recht weit gefächert. Den einzelnen Diskussionen wäre allerdings eine regere Beteiligung zu wünschen. Es stimmt zwar, dass Siebenbuerger.de mit den Möglichkeiten der großen Social-Media-Plattformen nicht mithalten kann. Aber seit der letzten Umstellung des Designs im Jahr 2020 passt sich das Layout der Seiten automatisch an die Bildschirmgröße an, so dass die Diskussionsforen auch auf dem Smartphone komfortabel genutzt werden können.Schauen Sie mal rein. Sie müssen sich womöglich gar nicht neu registrieren. Ihre alte Registrierung, die Sie in den letzten 15 Jahren auf Siebenbuerger.de vorgenommen haben, ist noch aktiv. Wenn Sie Ihre Zugangsdaten verloren haben, dann können Sie Ihr Konto mit einerreaktivieren.Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

hdb