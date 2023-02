Interessant zu lesen, was so alles anfällt in Siebenbürgen im Schloss. Noch gar nicht so lange für die Öffentlichkeit in Betrieb, und das Betteln um Spenden beginnt schon jetzt. Die To-do-Liste des Managements ist gewaltig - und kostet. War doch vorherzusehen. Zuwendungen in Form von Spenden, Erbschaften, Schenkungen, Nachlässen, Mitgliederbeiträgen usw. sind erwünscht. Kann das auf Dauer reichen, damit Siebenbürgen im Schloss existieren kann? Ich wünsche es ja, aber wurde hier nicht viel zu sehr auf Kante genäht?