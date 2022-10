HOG Nußbach pflegt den Zusammenhalt

Das 18. Treffen der HOG Nußbach fand vom 7. bis 9. Oktober im Evangelischen Bildungszentrum bei Gerolfingen statt. 146 angemeldete Personen, davon 129 Erwachsene, 15 Kinder und zwei Babys, fanden sich in der malerischen Herbstkulisse des Hesselbergs ein.

Treffen der HOG Nußbach: Gottesdienst in der Kapelle des Evangelischen Bildungszentrums Gerolfingen. Foto: Frieder Foof

Von Wiedersehensfreude getrieben, kamen viele Teilnehmer schon am Freitag nach Mittelfranken. Nach dem gemeinsamen Abendessen mit Gulaschsuppe saß man lange beisammen und konnte sich freudig wieder in die Augen sehen, denn nach den Einschränkungen der letzten drei Jahre gab es viel zu erzählen. Am späten Abend stießen auch die Ehrengäste aus Nußbach, Bürgermeister Nistor Boricean in Begleitung von Forstingenieur Florin Bordaş, Chef des Nußbächer Forstamtes, dazu.Am 8. Oktober um 12.30 Uhr läuteten die Kirchenglocken den Festtag zum gemeinsamen Gottesdienst ein. Links und rechts vom Altar fanden die 27 Trachtenträger ihren Platz und dann erklangen schon die ersten Töne der Orgel, gespielt von Erich Adler. In dieser würdigen Atmosphäre begrüßte Pfarrer i.R. Otto Schrepfer die Anwesenden, stellvertretend für Pfarrer Helmut Reich, der kurzfristig wichtige Aufgaben in seinem Thüringer Kirchenbezirk übernehmen musste. Im Gottesdienst gedachten wir auch der 45 Verstorbenen der letzten vier Jahre, deren Namen von Georg Teutsch vorgelesen wurden. Die Kollekte wurde wieder für das Altenheim in Schweischer bestimmt.Nach dem Gottesdienst verlagerte sich das Geschehen in den Festsaal. Auf den geschmückten Festtafeln standen Teller mit Baumstriezel und Salzgebäck, während die Roll-Ups des Verbandes der Siebenbürger Sachsen und der HOG Nußbach den Saal im vorderen Bereich zierten. Klaus Foof, 2. Stellvertretender Vorsitzender, begrüßte die Anwesenden, verlas das Grußwort des Landeskonsistoriums der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien und überbrachte den mündlichen Gruß des Kirchenkurators Helmuth Kosa aus Nußbach sowie der 9. Nachbarschaft aus Tartlau. Doris Martini, stellvertretende Vorsitzende der HOG-Regionalgruppe Burzenland, verlas den Gruß des Vorsitzenden Manfred Binder, während Otmar Schall, Nachbarvater der HOG Rothbach, ein Grußwort seitens der Nachbargemeinde sprach.Bürgermeister Boricean dankte für die Einladung und betonte, sehr froh zu sein, wieder mit einstigen Dorfbewohnern aus Nußbach feiern zu können. Er überbrachte Grüße aus der Heimatgemeinde und informierte über die laufenden Modernisierungsarbeiten. Die Asphaltierung des Straßennetzes stehe vor dem Abschluss und demnächst werde auch die Kläranlage in Betrieb genommen. Das geplante 13 Hektar große Feriendorf am Fuße des Geisterwaldes, an der Staatsstraße nach Schäßburg, sei erschlossen und der Aufbau könne beginnen. Mit den Grundstücken und dem Gebäude, die von der evangelischen Kirchengemeinde Nußbach erworben wurden, seien weitere Entwicklungsprojekte ins Auge gefasst. So soll in der Nähe der Schule, auf dem früheren Predigerhof, ein Sportsaal errichtet werden und das einstige alte Rathaus soll renoviert und wieder bezogen werden. Danach werde das aktuelle Rathaus in ein Kulturzentrum umgewandelt.Nachbarvater Harald Zelgy betonte in seinem Bericht, dass die HOG Nußbach im 37. Jahr ihres Bestehens von einer Mitgliederzahl von 148 Familien (Haushalten) getragen werde. Seit ihrer Gründung bilden ausschließlich freiwillige Spenden die finanzielle Grundlage dieser Gemeinschaft. Er dankte für diese Spendenbereitschaft, die die Umsetzung wichtiger Projekte ermögliche: die jährliche Herausgabe des Heimatblatts Nußblatt, die Beteiligung an der Friedhofspflege in Nußbach, die Internetpräsenz www.nussbach.de sowie die Teilnahme am Projekt der Genealogie, an Vorhaben der Burzenländer Regionalgruppe und des HOG-Verbandes. Mit kleinen Geldbeträgen konnten die Siebenbürgische Bibliothek und das Heimatradio Radio Siebenbürgen unterstützt werden. Trotz Corona-Einschränkungen 2020 und 2021 sei die Verbindung der Nußbacher untereinander nicht abgerissen. In dieser Zeit stand der HOG-Vorstand seinen Mitgliedern beratend zur Seite und unterstützte die Beschaffung der Unterlagen sowie die Antragstellung zur Entschädigung für die Deportation von 1945 nach Russland. Diese Hilfeleistung erwies sich als äußerst erfolgreich, denn viele Landsleute beziehen inzwischen diese finanzielle Leistung seitens des rumänischen Staates.Am diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl nahmen 57 Landsleute aus Nußbach teil, 17 davon beteiligten sich am traditionellen Trachtenumzug in einer vom Jugendvertreter Stefan Foof organisierten Aktion. Beim 19. Nußbacher Treffen vomsoll, wieder im Evangelischen Bildungszentrum, auch das 40-jährige Jubiläum seit Gründung der Heimatortsgemeinschaft gefeiert und ein neuer Vorstand gewählt werden. Der von Edwin Roth vorgetragene Kassenbericht und die Entlastung des Vorstandes beendeten die einstündige Mitgliederversammlung. Zum Abschluss wurden zu Akkordeonbegleitung von Ossy Tholesch das Nußbach- und das Siebenbürgenlied gesungen.Mit Kaffee und einem reichen Kuchenbüfett ging man zum gemütlichen Teil dieses Tages über. Nach der Zeit der Entbehrung und des Abstandes konnte man in guten Gesprächen wieder zueinander finden. Dazu bot sich die große Sonnenterrasse des Hauses an, während die Kinder auf der großen Kirchentagswiese vor dem Haus ihren Auslauf fanden.Während des wohlschmeckenden Abendbüfetts, zubereitet von der Küche des Hauses, erklang eine getragene Tischmusik, gespielt vom Duo Stefan & Ossy aus Albstadt, die anschließend mit guter Tanzmusik für einen stimmungsvollen Abend sorgten. Die gute Laune, die Liedereinlagen und die Tanzbegeisterung gingen bis tief in die Nacht hinein. Der Sonntag brachte leider wieder die Abschiedsstunde und die Abreise mit sich.Das 18. HOG-Treffen der Nußbächer war wieder ein gelungenes Fest. Für den Verband der Siebenbürger Sachsen konnten neue Mitglieder geworben werden, geplant wurde eine Vorstellung der HOG Nußbach auf Radio Siebenbürgen. Ein herzliches Dankeschön den zahlreichen Teilnehmern, den Bäckerinnen der vielen Kuchen, unseren Freunden aus Großhabersdorf, Pfarrer Otto Schrepfer und Erich Adler für die besinnliche Stunde, dem Team des Evangelischen Bildungszentrums für die gute Bewirtung und Gastfreundschaft sowie den Musikern für die stimmungsvollen Klänge.

Harald Johannes Zelgy