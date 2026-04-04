Ostergruß des HOG-Verbandes

Liebe Landsleute! Zum Osterfest wünschen wir euch und euren Familien von Herzen gesegnete und frohe Feiertage.

Jesus und das Lamm im Holzrahmen. Quelle: Anni Drotleff

Kleine Lämmer in Hundertbücheln. Quelle: Hermann Ongert

Die Osterzeit ist für Christen auf der ganzen Welt ein besonderer Moment des Innehaltens, der Hoffnung und Erneuerung. Sie erinnert uns daran, dass nach Zeiten der Dunkelheit neues Licht und aus scheinbarer Hoffnungslosigkeit neues Leben entsteht. Im Mittelpunkt des Osterfestes steht Jesus Christus, dessen Leiden, Tod und Auferstehung die zentrale Botschaft unseres Glaubens bilden. Sein Weg zeigt uns, dass Liebe, Hingabe und Vertrauen stärker sind als Angst und Verzweiflung. Die Auferstehung Christi ist für viele Menschen ein Zeichen dafür, dass Gott das Leben will und dass Hoffnung selbst in schwierigen Zeiten bestehen bleibt.Ein kraftvolles Symbol, das eng mit der Osterzeit verbunden ist, ist das Lamm. In der christlichen Tradition wird Jesus als das „Lamm Gottes“ bezeichnet. Dieses Bild erinnert an sein Opfer, an seine Sanftmut und an die Botschaft des Friedens. Das Lamm steht für Reinheit, Vertrauen und Hingabe – Eigenschaften, die uns auch heute Orientierung geben können.Gerade im Frühling, wenn die Natur erwacht und neues Leben sichtbar wird, begegnet uns dieses Symbol auf ganz besondere Weise. Auf den Wiesen sehen wir junge Lämmer, die für Neubeginn und Lebensfreude stehen. Sie zeigen, wie kostbar und zerbrechlich das Leben ist und wie wichtig es ist, sorgsam miteinander und mit der Schöpfung umzugehen.Ostern lädt uns ein, weniger zurückzublicken, sondern vielmehr nach vorne zu schauen. Es ist eine Zeit, in der wir uns fragen können, was uns im Leben wirklich trägt. Gemeinschaft, gegenseitige Unterstützung und das Engagement füreinander spielen dabei eine wichtige Rolle. Gerade da zeigt sich, wie wertvoll Zusammenhalt und gemeinsames Handeln sein können. Ostern erinnert uns daran, dass jeder Beitrag zählt und selbst kleine Gesten große Wirkung entfalten können. Wie das Lamm als Zeichen der Hoffnung und des Friedens steht, so kann auch unser gemeinsames Handeln dazu beitragen, dass unsere Gemeinschaft wächst und stärker wird.Die Botschaft von Ostern ist eine Botschaft der Zuversicht. Sie sagt uns, dass Versöhnung möglich ist, dass neues Leben entsteht und dass Hoffnung immer wieder einen Weg findet. In einer Zeit, die für viele Menschen von Veränderungen und Herausforderungen geprägt ist, kann diese Botschaft besonders wertvoll sein. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir Orte der Gemeinschaft und des gegenseitigen Respekts bewahren und stärken. In der alten Heimat Siebenbürgen und in der neuen Heimat Deutschland haben wir Räume, wo wir zusammenkommen, einander zuhören, voneinander lernen und gemeinsam etwas gestalten, seien es die Kirchenburgen oder die Veranstaltungen mit den Landsleuten.Wenn wir auf das Bild des Lammes schauen, erkennen wir darin auch eine Einladung zur Besinnung. Es erinnert uns daran, mit Geduld, Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein zu handeln. Werte wie Respekt, Solidarität und Vertrauen bilden die Grundlage für ein gutes Miteinander sowohl in unserer Gemeinschaft als auch darüber hinaus.Die Osterzeit ist auch eine Gelegenheit, Dankbarkeit zu empfinden. Dankbarkeit für das Leben, für die Menschen an unserer Seite und für die Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Vielleicht schenkt uns gerade diese Zeit ein wenig Raum, um innezuhalten und uns daran zu erinnern, was wirklich wichtig ist.Wir danken allen Mitgliedern, Partnern und Freunden unseres Verbandes für ihre Verbundenheit. Euer Einsatz, eure Unterstützung und euer Vertrauen tragen dazu bei, dass unsere Gemeinschaft lebendig bleibt und sich weiterentwickeln kann. Mit Zuversicht und Hoffnung blicken wir auf die kommende Zeit. Möge die Botschaft von Ostern uns begleiten und uns Kraft geben für die Aufgaben und Herausforderungen, die vor uns liegen. Möge das Bild des Lammes – als Zeichen für Frieden, Vertrauen und neues Leben – uns daran erinnern, wie wichtig ein respektvolles und verantwortungsvolles Miteinander ist. Wir wünschen euch ein gesegnetes Osterfest, erholsame Feiertage und viele Momente der Freude und der Gemeinschaft.Seid herzlich gegrüßt vom Vorstand

eures HOG-Verbandes