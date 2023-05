Schauspielerin Marietta Lissai: „Heldenhafter Lebenslauf“

Marietta Lissai, erfolgreiche Schauspielerin der deutschen Abteilung der Hermannstädter Bühne und des Deutschen Staatstheaters in Temeswar, feierte am 4. April ihren 85. Geburtstag. Die gebürtige Hermannstädterin lebt heute mit ihrem Gatten Stefan Erdös, einst Inspizient der deutschen Abteilung des Hermannstädter Staatstheaters, in Bonn.

Marietta Lissai feierte ihren 85. Geburtstag in Bonn. Foto: Stefan Erdös

Hanns Schuschnig (1927-2014) würdigte ihre schauspielerische Leistung in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 6 vom 15. April 2008, S. 7 (siehe auch SbZ Online vom 12. April 2008 ). In rund 70 Rollen stand sie auf der Bühne, zu ihren bedeutendsten zählten „Elisa“ in George Bernard Shaws „Pygmalion“, „Lady Milford“ in Schillers „Kabale und Liebe“, „Prinzessin Eboli“ in Schillers „Don Carlos“ und „Anna“, Königin von England u.a.Heldenhaft waren nicht nur ihre Rollen, sondern auch ihr Leben. Denn sie verzichtete auf ihre Schauspielerkarriere in Rumänien und reiste 1981 nach Deutschland aus, um – dem Rat ihrer Mutter und Tante folgend – ihren beiden Söhnen eine Zukunft zu bieten. In Bonn wirkte sie als Souffleuse am Schauspielhaus (Bühnen der Stadt Bonn) und nebenbei als Schauspielerin am „Theater der Jugend“. Bis 1991 war sie am Stadttheater Bielefeld tätig, besuchte danach eine Krankenschwesternschule und arbeitete im St. Josef-Hospital in Bonn, um bei ihrer Familie zu sein. Marietta und ihr Mann Stefan arbeiteten eine Zeitlang in der Verwaltung und Hauswirtschaftshilfe, um die Studiengebühren und das Internat für die Söhne besser zu finanzieren. So setzten sie sich erfolgreich für die Zukunft ihrer Söhne ein. Marietta Lissai dankt allen früheren Kollegen und treuen Zuschauern, die ihr gratuliert haben.

S. B.