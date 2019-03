29. März 2019 Druckansicht

Tanzseminar in Biberach

Die Landesjugendleitung der SJD Baden-Württemberg lädt zum ersten Tanzseminar des neu gewählten Vorstandes am 11. Mai in Biberach an der Riß mit Alain und Siggi ein. Das erfolgreiche französische Tanzpaar hat schon diverse Preise im Standardtanz gewonnen und hatte einen Auftritt beim Schlossfest 2018 in Gundelsheim. Den Teilnehmern bringen die beiden ein buntes Programm aus Standardtanz und Formation mit.

Für SJD-Mitglieder beträgt die Teilnehmergebühr 25 Euro, für Nicht-Mitglieder 30 Euro. Im Preis inbegriffen sind Mittag- und Abendessen. Nach dem Seminar besteht die Möglichkeit, das Gelernte beim anschließenden Frühlingsball der Jugendtanzgruppe Biberach anzuwenden. Beim Ball wird „Schlager-Taxi“ spielen, die Jugendtanzgruppe München hat einen Gastauftritt.



