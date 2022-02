Rätsel und Siebenbürgen-Bastelbogen

Kinder für Kirchenburgen und Kultur begeistern – ist das nicht eher schwer? Nicht, wenn es mit Rätseln und Basteln verbunden ist! Und natürlich mit einer Fahrt durch Siebenbürgen.

„Kirchenburgen Rätselspaß“

„Die Schäßburger Bergkirche“

Das Rätselheft kann man gut auf Reisen durch die spannende Kirchenburgenlandschaft mitnehmen. Darin grüßen Dana und Birk mit „Hallo! Servus! Bună ziua!“ und entführen den kleinen Entdecker in spe nach Siebenbürgen/Transsilvanien/Erdély. Erste Lektion? – Schon kapiert! Siebenbürgen und seine Bewohner sind so bunt wie die Bilder der lustigen Rätsel, die auf 38 Seiten folgen. Darin geht es um die seltsamen Namen der Dörfer, in denen die Kirchenburgen stehen: Wurmloch etwa! Oder um die Materialien, aus denen sie gebaut sind und die der Architekt Hermann Fabini, der sich auf einer Seite vorstellt, daher auch wieder für ihre Restaurierung verwenden würde. Ob Thermopan-Fenster und Zementverputz auch dabei sind?Manche Burgen sind sogar weltweit einzigartig – sie stehen auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO. Damit genießen sie nicht nur einen besonderen Schutz, sondern sind auch unser Aushängeschild für fremde Besucher – unsere Geburtsurkunde sozusagen. Viele Erwachsene wissen nicht, welche Sehenswürdigkeiten hierzulande auf dieser kostbaren Liste stehen, geschweige denn, wieviele. Hier wird nur verraten, dass zum sächsischen UNESCO-Welterbe Rumäniens neben der Festung von Schäßburg/Sighișoara sieben Kirchenburgen gehören. Neugierig geworden?Ach ja, Siebenbürgen hat nicht nur Burgen, sondern natürlich auch Bürger! Im ASTRA-Freilichtmuseum in Hermannstadt/Sibiu kann man ihre Häuser bestaunen, die für jeden Beruf ganz anders aussehen: Der Metzger wohnt anders als der Müller, der Schmied anders als der Pfarrer... Wem gehört welches Haus, fragt Dana im Kapitel „Die 7 Bürger...“. Ums Essen geht es auf derselben Seite: Wozu dient wohl ein Speckturm? Nicht zum Verspeisen gedacht ist der Hermannstädter Buchstabensalat und der Große Ring, der darin vorkommt, ist bestimmt kein süßer Hefekringel. BastelbogenFür etwas größere Entdecker sind die Bögen der „Bastelbogenserie Siebenbürgen“ eine Herausforderung an die Geschicklichkeit. Während man in echten Baudenkmälern ja nichts anfassen soll, ist der Bastelbogen zum Schnippeln, Falten und Kleben genau das Richtige für taktiles Erfassen – Lernen geschieht am besten mit allen Sinnen.Ein Juwel zum Wandern durch die Geschichte, mit der ganzen Familie oder in der Schule, ist der Bastelbogen „Die Schäßburger Bergkirche“. Ein bisschen filigran und nicht für sehr kleine Kinder geeignet – entsteht mit etwas Fingerspitzengefühl ein fotorealistisches Modell des Bauwerks im Maßstab 1:160. Für die Großen ein charmantes Sammelobjekt oder Souvenir, für die Kleinen vielleicht Teil einer phantasieanregenden Spiellandschaft, wo Matchboxautos vorfahren und die Mickymausfigur aus Hartgummi den Touristenführer mimt.

Nina May

Beide Publikationen sind kostenlos beim Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien oder gegen eine Bearbeitungsgebühr von je 6 Euro (inklusive Versandkosten nach Deutschland) bei der Erasmus Buchhandlung in Hermannstadt, deutsche Festnetznummer (02 28) 90919557, E-Mail: erasmus [ät] schiller.ro, Internet: www.buechercafe.ro , erhältlich.