Kreisverband Nürnberg: Gelungenes Schwabacher Sommerfest an neuer Stätte

Die Siebenbürgische Nachbarschaft Schwabach feierte ihr Sommerfest am 23. Juli auf dem Gelände der Lebenshilfe e.V. Schwabach. Die Ungewissheit prägte die Vorbereitungen auf das diesjährige Sommerfest: ein neues Gelände und dazu auch noch der Regen und das 40-jährige Bürgerfest der Stadt Schwabach.

Das Grußwort von Oberbürgermeister Mathias Thürauf umrahmt die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Nürnberg. Foto: Simona Binder

Daher hieß es, die Ärmel hochkrempeln und das Ganze in Angriff nehmen. Und es wurde immer besser: Die Sonne meldete sich ab zehn Uhr, ohne erdrückend heiß zu sein, Zelte, Tische und Bänke standen bereit, am Grill stieg der Rauch und die ersten Langosch brutzelten im Öl. Es kamen mehr Gäste als erwartet.Das Fest begann mit einer kurzen Andacht von Pfarrer Johann Rehner, worauf die Grußworte der Politiker folgten.Oberbürgermeister Matthias Thürauf bemerkte, dass es gewagt sei, eine Veranstaltung parallel zum Bürgerfest in Schwabach anzusetzen, aber die Anzahl der Gäste beweise, wie groß der Zusammenhalt unserer Gemeinschaft sei und auch, dass das Sommerfest der Siebenbürgischen Nachbarschaft sehr gut angenommen werde. Die Jugendtanzgruppe Nürnberg unter der Leitung von Kathrin Kepp animierte die Gäste mit einigen Volkstänzen, für die musikalische Umrahmung und die gute Stimmung sorgte das Duo „Silverstars“. Das Wetter hielt und die Gäste zeigten sich zufrieden mit dem Angebot an Mici und Steaks, Langosch und Bier, sie hoben auch die Qualität des neuen Geländes hervor, damit alle Bedenken der Organisatoren beseitigend.Am Abend waren alle Helfer sehr müde, aber auch zufrieden, denn das Sommerfest war wieder einmal gelungen. Herzlichen Dank an die emsigen Helfer!

Hans Kepp