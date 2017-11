25. November 2017 Druckansicht | Empfehlen

Zehnjährige Jubiläumsfeier in Mittelhessen

Nach dem Motto „Klein aber fein“ wurde am 11. November das 10-jährige Jubiläum der „Siebenbürgisch-sächsischen Volkstanzgruppe Mittelhessen“ und der Kreisgruppe Mittelhessen gefeiert. In der geräumigen Mehrzweckhalle in Allendorf bei Gießen wurden im Vorfeld die Tische liebevoll von Regina Homm und Karin Melchior dekoriert. Gäste kamen nicht nur aus der Umgebung, sondern auch aus Kassel, Frankfurt, Wiesbaden und sogar aus Bayern. Da die Klausurtagung und die Landesvorstandswahlen unseres Vereins am selbigen Wochenende in Mittelhessen stattfanden, konnte fast der gesamte Landesvorstand Hessens an diesem Abend begrüßt werden.

Martin Ramser, Vorsitzender der Kreisgruppe Mittelhessen, eröffnete die Feier und gab einen kurzen Überblick über die Geschichte der Kreisgruppe, bevor er sich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit in den zehn Jahren bedankte. Ihm war und ist die Jugend ein wichtiges Anliegen: „Hier sollten und müssen wir aktiv werden, das ist unsere wichtigste Aufgabe für die nächsten Jahre“, betonte er. Es folgte ein kurzer Überblick der Aktivitäten der Tanzgruppe, vorgetragen von Karin Lingner, Tanzleiterin, die ebenfalls allen Verantwortlichen und den Fans für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung dankte. Sie betonte, wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit der Tanzgruppe sei, denn: „Unsere Aufgabe ist es nun, einen kleinen Teil des siebenbürgischen Kulturgutes zu bewahren und an die Nachfolgegenerationen weiterzugeben. Unsere schönen Trachten und die Feste, bei denen wir die Lieder und Tänze aus der alten Heimat gemeinsam genießen, lernen somit auch unsere Kinder kennen und kostbare Traditionen gehen nicht verloren.“ Die Siebenbürgisch-sächsische Volkstanzgruppe Mittelhessen in der aktuellen Besetzung mit Jannik Barth (vorne), von links nach rechts: Karin Melchior, Martin Ramser, Brigitte Ramser, Michael Depner, Regina Homm, Johann Melchior, Rosemarie Depner, Johann Homm, Alfred Dörr, Erika Dörr, Astrid Obermayer, Friedrich Bartha (verdeckt), Karin Lingner, Hans-Werner Lingner, Reiner Guist, Gundula Guist. Foto: Bruni Barth



Anschließend sang unser jüngster Musiker, Jannik Barth, das Lied „Gead Mami“ von Jürgen aus Siebenbürgen – sein erstes Lied in siebenbürgisch-sächsischer Mundart, das er extra für dieses Event ausgesucht hatte. Ein wunderbarer Auftritt des 12-Jährigen, der seit seinem dritten Lebensjahr mit großer Begeisterung auf der Bühne steht und regelmäßig bei Veranstaltungen unserer Kreisgruppe mit großer Selbstverständlichkeit mitwirkt. Jannik erhielt im März den „Nachwuchskünstlerpreis 2016“ und brachte letztes Jahr seine zweite CD „Ich träum davon“ heraus. Auch daraus sang er Lieder, die für Begeisterung sorgten.



Gänsehaut-Feeling bescherte auch ein weiterer Künstler namens „Harrycane“ oder Harry Schiller, ein aus Siebenbürgen stammender Sänger mit der Erfahrung jahrzehntelanger Livepräsenz. Besonders seine gecoverten Lieder in siebenbürgisch-sächsischer Mundart, die er mit der Gitarre begleitet, gehen unter die Haut und bleiben noch lange im Ohr. So sang er an diesem Abend u. a. Andreas Gabaliers „Einmal sehen wir uns wieder“ in einer eigenen, wunderschönen siebenbürgischen Interpretation.



Bis in die frühen Morgenstunden wurde zur Musik der „Original Silverstars“ getanzt und gefeiert. Es war ein rundum gelungener Jubiläumsball. Der Vorstand und die Tanzgruppe bedanken sich bei allen Mitwirkenden und freuen sich auf die nächsten zehn Jahre. Dafür wünschen sie allen Mitgliedern „Nor de Geseangt!“. Martin Ramser, Vorsitzender der Kreisgruppe Mittelhessen, eröffnete die Feier und gab einen kurzen Überblick über die Geschichte der Kreisgruppe, bevor er sich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit in den zehn Jahren bedankte. Ihm war und ist die Jugend ein wichtiges Anliegen: „Hier sollten und müssen wir aktiv werden, das ist unsere wichtigste Aufgabe für die nächsten Jahre“, betonte er. Es folgte ein kurzer Überblick der Aktivitäten der Tanzgruppe, vorgetragen von Karin Lingner, Tanzleiterin, die ebenfalls allen Verantwortlichen und den Fans für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung dankte. Sie betonte, wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit der Tanzgruppe sei, denn: „Unsere Aufgabe ist es nun, einen kleinen Teil des siebenbürgischen Kulturgutes zu bewahren und an die Nachfolgegenerationen weiterzugeben. Unsere schönen Trachten und die Feste, bei denen wir die Lieder und Tänze aus der alten Heimat gemeinsam genießen, lernen somit auch unsere Kinder kennen und kostbare Traditionen gehen nicht verloren.“Johann Homm bedankte sich im Namen der Vorstandsmitglieder bei Martin Ramser und den Tanzleiterinnen Karin Lingner und Brigitte Ramser, bevor Ingwelde Juchum, Vorsitzende der Landesgruppe Hessen, dem Vorstand und der Tanzgruppe ebenfalls herzliche Glückwünsche überbrachte. Sie verlieh das Silberne Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen an Martin Ramser für seine zehnjährige hervorragende Arbeit im Dienste der Siebenbürger Sachsen. Folgende Vorstands- und Tanzgruppenmitglieder erhielten von ihr Urkunden für ihre zehnjährige Tätigkeit: Hans Josef Orend (Kassierer), Alfred und Erika Dörr (Beisitzer und Tanzgruppenmitglieder), Karin Lingner (Schriftführerin und Tanzgruppenleiterin), Friedrich Bartha (Beisitzer und Tanzgruppenmitglied), Hannelore Müller (Seniorenreferentin), Alfred Lingner (Beisitzer und Kassenprüfer), Brigitte Ramser (stellvertretende Tanzgruppenleiterin), Astrid Obermayer (Tanzgruppenmitglied), Michael und Rosemarie Depner (Tanzgruppenmitglieder). Das kulturelle Programm wurde abgerundet durch den Auftritt der Tanzgruppe Mittelhessen, die den „Sprötzer Achterrühm“, den „Fiorentina“, „Uf am Rossboda“ und die „Siebenbürgische Tanzfolge“ zum Besten gab.Anschließend sang unser jüngster Musiker, Jannik Barth, das Lied „Gead Mami“ von Jürgen aus Siebenbürgen – sein erstes Lied in siebenbürgisch-sächsischer Mundart, das er extra für dieses Event ausgesucht hatte. Ein wunderbarer Auftritt des 12-Jährigen, der seit seinem dritten Lebensjahr mit großer Begeisterung auf der Bühne steht und regelmäßig bei Veranstaltungen unserer Kreisgruppe mit großer Selbstverständlichkeit mitwirkt. Jannik erhielt im März den „Nachwuchskünstlerpreis 2016“ und brachte letztes Jahr seine zweite CD „Ich träum davon“ heraus. Auch daraus sang er Lieder, die für Begeisterung sorgten.Gänsehaut-Feeling bescherte auch ein weiterer Künstler namens „Harrycane“ oder Harry Schiller, ein aus Siebenbürgen stammender Sänger mit der Erfahrung jahrzehntelanger Livepräsenz. Besonders seine gecoverten Lieder in siebenbürgisch-sächsischer Mundart, die er mit der Gitarre begleitet, gehen unter die Haut und bleiben noch lange im Ohr. So sang er an diesem Abend u. a. Andreas Gabaliers „Einmal sehen wir uns wieder“ in einer eigenen, wunderschönen siebenbürgischen Interpretation.Bis in die frühen Morgenstunden wurde zur Musik der „Original Silverstars“ getanzt und gefeiert. Es war ein rundum gelungener Jubiläumsball. Der Vorstand und die Tanzgruppe bedanken sich bei allen Mitwirkenden und freuen sich auf die nächsten zehn Jahre. Dafür wünschen sie allen Mitgliedern „Nor de Geseangt!“. Karin Lingner

Schlagwörter: Jubiläum, Mittelhessen, Kreisgruppe, Tanzgruppe

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.