Kreisgruppe Herten: Kathis Frühstück ein voller Erfolg

Ein voller Erfolg war das diesjährige „Frühstück für Kathis und andere Frauen“, das bereits zum elften Mal in Folge im Siebenbürger Haus veranstaltet wurde. Innerhalb eines Tages war die Veranstaltung ausverkauft.

Kathis Frühstück im Siebenbürger Haus in Herten. Foto: Banu Altun

Die Gäste hatten sich schon lange auf diesen Termin gefreut und begrüßten sich nun frohgelaunt an diesem Morgen. Das Frühstücksteam hatte wieder zahlreiche Köstlichkeiten vorbereitet, Spießchen und ausgefallene selbstgekochte Marmeladen kamen bei den Besucherinnen gut an. Ein besonderer Leckerbissen war die Kabarettistin Sia Korthaus. Der aus Funk und Fernsehen bekannte Gaststar begeisterte durch originelle Gags: Kein Auge blieb trocken, als sie von ihrer Lust auf Laster berichtete.Technisch unterstützt wurde sie übrigens wieder von unserem Kapellmeister Heiko Ginsel – vielen Dank an ihn für seine Treue zu unserem Frühstücksteam! In der Pause konnten zehn anwesende Katharinas und Catrins mit einem Piccolo und einem besonderen Applaus geehrt werden, bevor es im Programm weiter ging. Es war ein herrlicher Tag!

KR