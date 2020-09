Kreisgruppe Heidenheim e.V.: Familienfreizeit in Kempten

Am 17. Juli trafen sich 33 Mitglieder zur Familienfreizeit der Kreisgruppe Heidenheim in der JUFA in Kempten. Am ersten Abend waren gemütliches Beisammensein und ausgiebiges Fußballspielen angesagt. 14 Kinder und Jugendliche, die zum großen Teil in der Kindertanzgruppe sind, hatten zusammen viel Spaß.

Mitglieder der Kreisgruppe Heidenheim bei einer gelungenen Familienfreizeit in Kempten. Foto: Martin Schuster

Tags darauf, nach einem tollen Frühstück, machten wir uns mit Mundschutz und Handschuhen bei sonnigem Wetter auf den Weg zum Baumwipfelpfad bei Füssen. Oben in den Baumspitzen auf dem schwingenden Pfad war Schwindelfreiheit gefragt. Danach erwarteten uns verschiedene Aufgaben im nahegelegenen Walderlebnispfad, die wir mit Lust und viel Eifer bewältigten. Auch viele neue interessante Informationen über die Natur erfuhren wir spielerisch, z.B. durch eingeritzte Erklärungen in Holzflächen. Bei einem gemütlichen Picknick am Lech mit vorgefertigten Lunchpaketen des Hotels ließen wir die Seele baumeln. Auf dem Rückweg zu unserer Unterkunft machten wir noch Halt am schönen Hopfensee, bevor es zum leckeren Abendessen ins Hotel ging. Am letzten Tag unseres gemeinsamen Aufenthaltes in Kempten, bei strahlendem Sonnenschein und guter Laune, machten wir einen Ausflug zur Starzlachklamm. Meist steile, enge und holperige Wege führten uns an kleineren Wasserfällen und Strömungen hinauf zum Berg. Dort erschöpft angekommen, ließen wir uns bei einer kleinen Gaststätte nieder und erfrischten uns mit kühlen Getränken. Auf dem Rückweg genossen wir noch ein kleines Picknick am Rande einer großen Wiese mit wunderbarem Blick auf die umliegende Gegend.Nach insgesamt vier Stunden Wanderung und Pausen waren wir wieder an unserem Ausgangspunkt bei Sonthofen angelangt. Einige Teilnehmer ließen den schönen Tag noch beim Sommerrodeln in der Nähe von Immenstadt ausklingen und andere traten mit einem gelungenen Wochenende im Gepäck bereits den Heimweg an.

Nelly Rill