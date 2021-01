11. Januar 2021

Kleine Lichtblicke in Ingolstadt

Der Monat Dezember bescherte den Mitgliedern der Kreisgruppe Ingolstadt doch noch kleine Lichtblicke. Am vierten Adventswochenende wurde der Weihnachtsbaum in der St.-Markus-Kirche mit Unterstützung einiger Männer der Kreisgruppe aufgestellt und geschmückt, so dass am Adventssonntag die Kinder und Schüler der jeweiligen Tanzgruppen ihre Päckchen unter dem Baum abholen konnten.

Der Familiengottesdienst im Park vor der St.-Markus-Kirche wurde von der Siebenbürger Banater Blaskapelle Ingolstadt mitgestaltet. Foto: Ingrid Mattes In der für uns so ungewohnt fast menschenleeren Kirche nahmen sie ihre Päckchen mit leuchtenden Augen von ihren Leiterinnen Gerda Knall, Anita Mooser und Julia und Margot Wagner entgegen. Es wurden Süßigkeiten, Honigkekse, Äpfel und Orangen von Ingeborg und Manfred Binder verpackt. Leider fand der siebenbürgische Weihnachtsgottesdienst wegen den geltenden Vorschriften nicht statt. Heiligabend spielten einige Bläser der Siebenbürger Banater Blaskapelle unter der Leitung von Hermann Mattes im Familiengottesdienst, der im Park vor der St.-Markus-Kirche stattfand. Große Weihnachtsgefühle aus Kindertagen wurden wach. Es war ein sehr schöner, wenn auch ganz anderer Gottesdienst.



Vielen Dank an alle, die sich im Laufe des Jahres zum Wohle der Gemeinschaft in der Kreisgruppe eingesetzt haben. Vielen Dank an Christa und Egon Frank für das Bereitstellen des Honigs für die Honigkekse, leider konnte nicht wie bisher gebacken werden. Einen herzlichen Dank auch an die Firma Hausmeister- und Dienstleisterservice Walter Kloos für die großzügige Geldspende für den Christbaum, Kinder- und Jugendarbeit!



Der Jahresanfang ist die beste Zeit, gemeinsam mit Mut und voller Zuversicht nach vorne zu schauen. Ich wünsche uns allen ein gutes neues Jahr mit erneuten persönlichen Begegnungen und vielen Vereinsaktivitäten. Manfred Binder

