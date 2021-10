11. Oktober 2021

Kreisgruppe München: Mitgliederversammlung mit Neuwahlen

Wie bereits in der Folge 14 vom 15. September angekündigt, lädt die Kreisgruppe München alle Mitglieder zur ordentlichen Mitgliedervollversammlung für Samstag, den 30. Oktober, um 14.00 Uhr in das Sudetendeutsche Haus, Hochstraße 8, in München ein. Die Wahlen werden umrahmt von Monologen der Schauspielerin Eva-Maria Piringer sowie musikalisch begleitet von der Original Siebenbürger Blaskapelle München (in kleiner Besetzung).

Falls die Versammlung zum angegebenen Zeitpunkt nicht beschlussfähig ist, wird sie für denselben Tag um eine Stunde später anberaumt und ist unabhängig von der Zahl der anwesenden Stimmberechtigten beschlussfähig.



Der Vorstand bittet um rege Teilnahme sowie um Einhaltung der 3-G-Corona-Bestimmung und Vorlage eines entsprechenden Nachweises (getestet, genesen, geimpft). Bitte denken Sie auch daran, Ihren Mitgliedsausweis des Verbandes der Siebenbürger Sachsen mitzuführen.



Interessierte Mitglieder, die sich ehrenamtlich im Vorstand oder in den Gruppen der Kreisgruppe engagieren wollen, werden gebeten, ihre Absicht bei der Kreisgruppenvorsitzenden Astrid Schwab kundzutun: E-Mail: schwab.astrid[ät]gmx.de; Telefon: (01 72) 3 44 73 15.

