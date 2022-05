9. Mai 2022

Neu gegründete Ideenschmiede der Kreisgruppe Schweinfurt – Gochsheim

Unsere jährliche Mitgliederversammlung fand am 20. März im Gemeindehaus Sankt Kilian in Schweinfurt statt. Etwa 35 Personen waren der Einladung in das mit Frühlingsblühern herrlich geschmückte Gemeindehaus gefolgt. Nach so langer Zeit freuten sich sichtlich alle Teilnehmer auf dieses Wiedersehen. Nach der Begrüßung ging es über zum leckeren siebenbürgischen Mittagessen: in Krautsaft gekochte geräucherte Hausmacher Wurst mit Beilagen. Die Tagesordnung war schnell abgearbeitet und der Vorstand einstimmig entlastet. Danke an die Kassierin Dorothea Maurer für die beispielhaft geführte Kasse.

Die Protagonisten des Lustspiels in Schweinfurt, von links nach rechts: Lynn-Sophie Paul, Hanni Schuster, Mara Hartmann, Erika Klusch, Gretel Tartler und Hannelore Paul. Foto: Annemarie Weber In der neu gegründeten Ideenschmiede wurde das Lustspiel „Der fahrende Schüler ins Paradies“ von Hans Sachs von langer Hand vorbereitet. Die Proben waren recht lustig und voller Textkreationen. Die Schauspieler: Erika Klusch als gutgläubige Bäuerin, Gretel Tartler als reicher und vermeintlich schlauer Bauer und Mara Hartmann als reisender, listiger Schüler. Hanni Schuster übernahm die Rolle des Pferdes und die 14-jährige Lynn-Sophie Paul machte gekonnt die Ansage zum Spiel und stellte die Rollen vor. Unter der Regie unserer neuen Kulturreferentin Hannelore Paul fanden sich die Protagonisten in interessanter Kulisse zu einem harmonischen Ganzen zusammen. Die Geschichte wurde gekonnt und pointiert inszeniert und hatte die Lacher auf ihrer Seite. Die Handlung spielt zwar Mitte des letzten Jahrhunderts, ist jedoch aktueller denn je, wenn gutmütige und unwissende ältere Menschen ausgenutzt und hintergangen werden. Mit viel Applaus wurden die Schauspieler verabschiedet. Als Vorstand dankte ich für die vielen eingebrachten Stunden, die zur Vorbereitung des Einakters erforderlich waren.



Bei Kaffee und frischem, hausgemachten Kuchen gab es noch einige unterhaltsame Gespräche. Im Anschluss daran wurden Fotos der Zusammenkünfte unserer Kreisgruppe aus dem Jahr 2021 und älteren Datums mittels Beamer an die Wand projiziert. Erinnerungen zauberten ein Lächeln in die Gesichter der Zuschauer und die eine oder andere lustige Begebenheit wurde wieder aufgefrischt. Es wurde eine gelungene Veranstaltung auch dank der gesamten Vorstandschaft mit Ehepartnern. Danke für die helfenden Hände vor, während und nach der Mitgliederversammlung.

Schlagwörter: Kreisgruppe, Schweinfurt, Mitgliederversammlung, Theater, Bayern

