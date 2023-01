7. Januar 2023

Kreisgruppe Ingolstadt: Vorweihnachtsfeier 2022

Die Vorfreude auf Weihnachten war 2022, nach der langen Pandemiezeit, besonders groß, vor allem bei den Jüngsten in unseren Familien und Kreisgruppen. Am vierten Adventssonntag, dem 18. Dezember, wurde die traditionelle Vorweihnachtsfeier in der vollbesetzten Ingolstädter Sankt Markuskirche gefeiert. Der prächtig geschmückte Weihnachtsbaum erstrahlte im Kerzenschein.

Die Kinder der Kreisgruppe Ingolstadt gestalteten den Adventsgottesdienst mit Musik und Gedichten mit. Foto: Wilhelm Theil Nach dem Eingangsstück „Tochter Zion“, gespielt von der Siebenbürger Banater Blaskapelle, eröffnete Pfarrer Andreas Jacubasch den Gottesdienst. Nach dem Lied „Macht hoch die Tür“ und der Lesung aus Jesaja 60 von Pia Gooss und Emilia Stürmer erklang „Klingt fröhlich ihr Lieder“ von der Burgberger Singgruppe. Etliche Kinder, darunter Sophie Blesch, Lena Thiess, Vanessa Homm, Alissia Stürner, Lara Wagner, Nicole Breckner, Alexander Blesch, Jonas und Hannah Schneider, trugen Advents- und Weihnachtsgedichte vor. Mit Gitarrenbegleitung von Madlen Mooser stimmten sie freudig „Kling Glöckchen“ ein. Pfarrer Jacubasch holte daraufhin auch seine Gitarre und sang solo „Amazing Grace“. Der Gottesdienst war vielfältig musikalisch geprägt, denn im weiteren Verlauf bot Debora Mooser an der Geige „Bourre“ von J.S. Bach, die Blaskapelle den „Andachtsjodler“ und der Chor „Ehre Gott in der Höhe“. Die Schüler und Schülerinnen Karina und Kilian Rauscher, Sophie und Julian Schmied und Johanna Schuster sprachen die Fürbitten vor dem Abschlusslied „Stille Nacht“.



Der Kreisgruppenvorsitzende Manfred Binder dankte Pfarrer Jacubasch für den Gottesdienst, der Kulturreferentin Gerda Knall für dessen Vorbereitung, das Einstudieren der Gedichte und die Leitung des Kinderchores, dem Leiter der Blaskapelle Hermann Mattes, der Organistin und Leiterin der Singgruppe Katharina Kraus, der Leiterin der Schülergruppe Margot Wagner sowie allen Mitwirkenden, die zum guten Gelingen der Feier beigetragen haben. Nicht zu vergessen sind die fleißigen Helferinnen der Bäckerinnengruppe, die unter der Anleitung von Ingeborg Binder Lebkuchen und Plätzchen gebacken haben für die vielen Päckchen.



Zu den Klängen der Blasmusik „Christbaum ist der schönste Baum" und „Hört der Englein helle Lieder" folgte die Bescherung aller anwesenden Kinder mit den ersehnten Weihnachtspäckchen, in denen sie neben dem leckeren Lebkuchengebäck, Nüsse, Äpfel, Orangen und weitere Süßigkeiten vorfanden. Im Anschluss konnte man sich bei einem Glas Glühwein oder Punsch, mit Plätzchen und Blasmusik für das bevorstehende Weihnachtfest einstimmen.

Marianne Theil

