Kreisgruppe Schweinfurt – Gochsheim: 100-jährige Jubilarin Marietta Binder

Am 29. Januar 2023 durften wir Marietta Binder, geborene Zacharias, zu einem ganz besonderen Geburtstag gratulieren. Sie feierte ihren 100. Verschmitzt meinte sie: „Eigentlich bin ich noch keine 100 Jahre alt, da ich erst nachmittags um vier das Licht der Welt erblickte.“ Die Jubilarin empfing uns gut gelaunt.

Marietta Binder feierte ihren 100. Geburtstag in Dittelbrunn (Schweinfurt). Foto: Günther Tartler

Geboren wurde sie in Kronstadt, wo sie auch ihre Kindheit und Jugend verbrachte. Sie heiratete und siedelte nach Mediasch um. Aus zwei Ehen gingen vier Kinder hervor, fünf Enkel und mehrere Urenkel. Gemeinsam mit ihnen feierte sie gebührend.1978 kam sie mit ihrem zweiten Mann Otto Binder nach Deutschland. Nach der Übersiedlung nach Deutschland wurden sie und ihr Mann Mitglieder unserer Kreisgruppe. Sie lebt heute in Dittelbrunn (Schweinfurt).Auf unsere Frage, wie man so alt wird, antwortete sie lächelnd: „Ich wundere mich selbst.“ Klavier spielen war schon immer ihr Hobby. Mit Kreuzworträtseln und Sudoku hält sie ihren Geist fit, auch wenn es mit der Gesundheit besser sein könnte. Zum Geburtstag wünscht sie sich übrigens ein neues Handy. Wir wünschen ihr weiterhin alles Gute.

Grete Tartler