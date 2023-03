20. März 2023

Kinderfasching in Herzogenaurach

Bereits frühzeitig zeichnete sich eine rege Beteiligung am diesjährigen Kinderfasching des Kreisverbandes Nürnberg ab. Nach zweijähriger pandemiebedingter Abstinenz wollten sowohl Kinder als auch Erwachsene aus dem gesamten Kreisverbandsgebiet am närrischen Treiben unbedingt wieder teilnehmen, so dass letztendlich am 5. Februar weit über 100 Närrinnen und Narren das Generationen.Zentrum der Stadt Herzogenaurach in Beschlag nahmen. Mindestens drei Generationen (Großeltern, Eltern, Kinder) konnten vor Ort verzeichnet werden, was im Hinblick auf den Namen der gastgebenden Location durchaus passend war.

Kinderfasching in Herzogenaurach. Foto: Brigitte Krempels Die Planung und Organisation wurde wie bereits das letzte Mal im Jahr 2020 von Brigitte Krempels, Gruppenleitung der Kinder- und auch der Jugendtanzgruppe Herzogenaurach, vorgenommen. Alice Cao-Gottschling und Mitglieder der Jugendtanzgruppe Herzogenaurach unterstützten sie bei der Programm- durchführung. Fürs leibliche Wohl der Gäste sorgten hilfsbereite Eltern der Kinder und Jugendlichen mit selbst gebackenen Kuchen und sonstigen herzhaften Leckereien sowie Erfrischungsgetränken.



Die Kleinsten hatten viel Spaß bei den Spielen wie z.B. dem Sockenklau-Spiel, dem Schokokuss-Wettessen oder der Becher-Rally. Das tänzerische Können wurde beim Zeitungs-Tanzspiel oder beim Luftballon-Tanz auf die Probe und unter Beweis gestellt. Die Begeisterung war riesengroß. Die Stimmung wurde angeheizt durch die DJs, bestehend aus Mitgliedern der Jugendtanzgruppe Herzogenaurach. Einer rundum gelungenen Veranstaltung fehlte daher nur noch ein „Starauftritt“, der sodann mit dem gekonnten Auftritt von Tanzmariechen Joelina und der Kindergarde Bambinis des Karnevalsclubs Herzogenaurach erfolgte. Spätestens ab da erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt. Es wurde gespielt, gesungen, geschunkelt und gelacht. Die Polonaise durch das Generationen.Zentrum nahm kein Ende mehr, so dass die Zeit wie im Flug verging. Am späten Nachmittag verabschiedete man sich schweren Herzens und mit dem festen Vorsatz, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Die Planung und Organisation wurde wie bereits das letzte Mal im Jahr 2020 von Brigitte Krempels, Gruppenleitung der Kinder- und auch der Jugendtanzgruppe Herzogenaurach, vorgenommen. Alice Cao-Gottschling und Mitglieder der Jugendtanzgruppe Herzogenaurach unterstützten sie bei der Programm- durchführung. Fürs leibliche Wohl der Gäste sorgten hilfsbereite Eltern der Kinder und Jugendlichen mit selbst gebackenen Kuchen und sonstigen herzhaften Leckereien sowie Erfrischungsgetränken.Die Kleinsten hatten viel Spaß bei den Spielen wie z.B. dem Sockenklau-Spiel, dem Schokokuss-Wettessen oder der Becher-Rally. Das tänzerische Können wurde beim Zeitungs-Tanzspiel oder beim Luftballon-Tanz auf die Probe und unter Beweis gestellt. Die Begeisterung war riesengroß. Die Stimmung wurde angeheizt durch die DJs, bestehend aus Mitgliedern der Jugendtanzgruppe Herzogenaurach. Einer rundum gelungenen Veranstaltung fehlte daher nur noch ein „Starauftritt“, der sodann mit dem gekonnten Auftritt von Tanzmariechen Joelina und der Kindergarde Bambinis des Karnevalsclubs Herzogenaurach erfolgte. Spätestens ab da erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt. Es wurde gespielt, gesungen, geschunkelt und gelacht. Die Polonaise durch das Generationen.Zentrum nahm kein Ende mehr, so dass die Zeit wie im Flug verging. Am späten Nachmittag verabschiedete man sich schweren Herzens und mit dem festen Vorsatz, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Helmut Bartel

Schlagwörter: Nürnberg, Herzogenaurach, Fasching, Kinder

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.