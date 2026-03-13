



13. März 2026

17. Ostdeutscher Ostermarkt in Stuttgart

Zum bereits siebzehnten Mal findet am Samstag, dem 21. März, von 10.00 bis 16.00 Uhr im Haus der Heimat in Stuttgart, Schlossstraße 92, ein ostdeutscher Ostermarkt statt. In einer gemeinsamen Aktion von dem Jugendverband DJO-Deutsche Jugend in Europa, dem BdV – Bund der Vertriebenen/Vereinigte Landsmannschaften und fast aller Landsmannschaften der deutschen Heimatvertriebenen und Aussiedler werden den Tag über an verschiedenen Ständen im Haus der Heimat in Stuttgart kulinarische Köstlichkeiten wie Königsberger Marzipan, ostpreußischer Bärenfang, schlesischer Mohn- und Streuselkuchen, ostpreußischer Raderkuchen und vieles mehr angeboten.

Darüber hinaus bieten die Aussteller verschiedene Literatur ihrer Heimatlandschaften, musikalische Raritäten und eine Ausstellung handwerklicher Kunst an wie Ostereierbemalen der Siebenbürger Sachsen. Im vierten Stock des Hauses der Heimat lädt die Bibliothek zur Ausstellung „Ein Gentleman auf Schlesienreise. Die Briefe des John Quincy Adams“ ein. Öffnungszeiten der Ausstellung von 10.30 bis 15.30 Uhr. Ausstellungsführungen werden um 11.00 und 13.00 Uhr angeboten.



Eine kleine Cafeteria rundet das Angebot ab und bietet die Möglichkeit zur Unterhaltung. Weitere Informationen bekommen Sie gerne von: DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Ansprechpartner ist Hartmut Liebscher, Telefon: (07 11) 62 51 38, E-Mail: hartmut[ät]djobw.de. Darüber hinaus bieten die Aussteller verschiedene Literatur ihrer Heimatlandschaften, musikalische Raritäten und eine Ausstellung handwerklicher Kunst an wie Ostereierbemalen der Siebenbürger Sachsen. Im vierten Stock des Hauses der Heimat lädt die Bibliothek zur Ausstellung „Ein Gentleman auf Schlesienreise. Die Briefe des John Quincy Adams“ ein. Öffnungszeiten der Ausstellung von 10.30 bis 15.30 Uhr. Ausstellungsführungen werden um 11.00 und 13.00 Uhr angeboten.Eine kleine Cafeteria rundet das Angebot ab und bietet die Möglichkeit zur Unterhaltung. Weitere Informationen bekommen Sie gerne von: DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Ansprechpartner ist Hartmut Liebscher, Telefon: (07 11) 62 51 38, E-Mail: hartmut[ät]djobw.de.

Schlagwörter: Ostermarkt, Stuttgart, BdV, DJO, Heimatvertriebene

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.